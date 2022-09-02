اليوم السابع
Ads
الجمعة، 02 سبتمبر 2022 08:05 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ندوة تثقيفية بمركز شباب مبارك بالإسكندرية بعنوان "المشاركة السياسية والانتماء"

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 07:28 م
ندوة تثقيفية بمركز شباب مبارك بالإسكندرية بعنوان "المشاركة السياسية والانتماء" جانب من الندوة
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية ممثلة في "إدارة إعداد القادة" ندوة تثقيف سياسي بعنوان "المشاركة السياسية والانتماء"، وذلك بمركز شباب مبارك.

وذلك تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وفي إطار الاهتمام بالتنشئة السياسية للطلائع والشباب وتنفيذ ندوات تثقيفية لدمج الشباب في الحياة السياسية والاجتماعية.

ألقى المحاضرة الدكتور رجب الطلخاوى، الدكتور بكلية السياسة والاقتصاد، بحضور 45 شاباـ وتهدف الندوة إلي تعريف الشباب علي مفهوم المشاركة السياسية والانتماء وأنها تعبير واضح عن إيجابية المواطن ووسيلة لتنمية المجتمع.

وأكد الحضور، أن المشاركة السياسية هى جهود تطوعية يقوم بها الإنسان استناداً إلى مسئوليته الاجتماعية بهدف تنمية المجتمع، حيث إن المشاركة هي حلقة الوصل بين الحاكم والمحكوم ودافعاً لاتخاذ القرارات وسن التشريعات التي تكون في صالح المجتمع، و تعد عملية المشاركة السياسية من أهم الطرق التي تنمي شعور الإنسان بالانتماء إلى بلده، كما أنها تشجعه على طرح المبادرات الرامية إلى النهوض بواقع البلد، لتحقيق الغايات والأهداف السامية في حياة أفضل لجميع الناس.


الاسكندرية

الوعى السياسى

المشاركة السياسية

الانتماء



الموضوعات المتعلقة

تشجير الميادين ورحلة طلابية وقوافل طبية وغذائية ومعارض مدرسية مخفضة وندوات تثقيفية.. أبرز فعاليات "مستقبل وطن"

الخميس، 01 سبتمبر 2022 09:44 م

ندوة تثقيفية حول التأمين الصحى الشامل بمطار الأقصر الدولى.. صور

الخميس، 01 سبتمبر 2022 12:11 م

ندوات تثقيفية للتوعية بالتغيرات المناخية وإقامة معارض مدرسية مخفضة وتوزيع مواد غذائية وبرامج تدريبية.. أبرز فعاليات "مستقبل وطن" في المحافظات

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 09:47 م

برنامج تدريبى لتأهيل الشباب وندوات تثقيفية ويوم رياضى ترفيهى للأطفال وإقامة معارض غذائية ومدرسية مخفضة.. أبرز فعاليات "مستقبل وطن" فى المحافظات.. صور

الأحد، 28 أغسطس 2022 11:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة