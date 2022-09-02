ندوة تثقيفية بمركز شباب مبارك بالإسكندرية بعنوان "المشاركة السياسية والانتماء"

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية ممثلة في "إدارة إعداد القادة" ندوة تثقيف سياسي بعنوان "المشاركة السياسية والانتماء"، وذلك بمركز شباب مبارك.

وذلك تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وفي إطار الاهتمام بالتنشئة السياسية للطلائع والشباب وتنفيذ ندوات تثقيفية لدمج الشباب في الحياة السياسية والاجتماعية.

ألقى المحاضرة الدكتور رجب الطلخاوى، الدكتور بكلية السياسة والاقتصاد، بحضور 45 شاباـ وتهدف الندوة إلي تعريف الشباب علي مفهوم المشاركة السياسية والانتماء وأنها تعبير واضح عن إيجابية المواطن ووسيلة لتنمية المجتمع.

وأكد الحضور، أن المشاركة السياسية هى جهود تطوعية يقوم بها الإنسان استناداً إلى مسئوليته الاجتماعية بهدف تنمية المجتمع، حيث إن المشاركة هي حلقة الوصل بين الحاكم والمحكوم ودافعاً لاتخاذ القرارات وسن التشريعات التي تكون في صالح المجتمع، و تعد عملية المشاركة السياسية من أهم الطرق التي تنمي شعور الإنسان بالانتماء إلى بلده، كما أنها تشجعه على طرح المبادرات الرامية إلى النهوض بواقع البلد، لتحقيق الغايات والأهداف السامية في حياة أفضل لجميع الناس.