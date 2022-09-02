نائب محافظ المنيا يتفقد مستشفى مغاغة ويتابع مشروعات حياة كريمة

المنيا -حسن عبد الغفار

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بالمرور الميداني والمتابعة المستمرة لمنظومة العمل بالقطاع الصحي داخل المستشفيات، للاطمئنان على الوضع الصحي وتوافر الأطقم الطبية والتمريض، والتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية، ولضمان استمرار تقديم الخدمة بشكل منتظم بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بنطاق المحافظة.

من جانبه، أجرى نائب المحافظ جولة تفقدية لمتابعة الأعمال الإنشائية لمستشفى مغاغة المركزي، والمقامة على مساحة 5 أفدنة، والتي يتم تنفيذها ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكذلك تفقد سير العمل بمستشفى مغاغة العام، وذلك بحضور الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، والجهات المعنية.

وخلال الجولة، تفقد نائب المحافظ أقسام (الاستقبال والعناية)، واستمع إلى شرح عن طبيعة الحالات الموجودة داخل الأقسام المختلفة، وطريقة العمل مع المرضى والنظام المتبع لقياس جودة الخدمة المقدمة للمرضى داخل المستشفيات، كما حرص على متابعة دفاتر الحضور والانصراف الخاصة داخل المستشفى لقياس مدى التزام الأطقم الطبية بالمواعيد المقررة واستمرار العمل على أكمل وجه.

ووجه نائب المحافظ، بتلافي عدد من الملاحظات داخل المستشفيات وحرص على فتح نقاش مع الأطقم الطبية داخل المستشفيات، وأعرب عن شكره وتقديره للأطقم الطبية والتمريض، لجهودهم الواضحة في دعم المنظومة الصحية بالمحافظة، كما التقى بعدد من المرضى واستمع لجميع شكواهم موجها بالعمل على حلها وتلافيها، ومعربًا عن خالص أمنياته لهم بالشفاء العاجل، كما تابع نائب المحافظ جودة الوجبات المقدمة للمرضى داخل المستشفيات.

وفى سياق آخر، كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبو زيد، بالمتابعة الميدانية، لنسب ومعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بنطاق المراكز المستهدفة، بهدف التأكد من انتظام سير الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد، والعمل على تنفيذ المشروعات طبقا لمعايير الجودة والكفاءة.

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ، تابع "أبو زيد" أعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقري مركز مغاغة، بحضور الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، وشباب البرنامج الرئاسي، ومؤسسة حياة كريمة، وعدد من الجهات المعنية.

شملت جولة "نائب المحافظ"، تفقد الأعمال الإنشائية لمجمع خدمات المواطنين بقرية جزيرة شارونة، ومشروع تنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالقرية، ومبني التضامن الاجتماعي، ووحدة طب الأسرة بالقرية.

وفي السياق نفسه، تفقد نائب المحافظ، أعمال تنفيذ وصلات المياه المنزلية بقريتي، برطباط وميانة، بحضور ممثل شركة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث أكد نائب المحافظ، أن المحافظة تتابع تنفيذ كافة المشروعات الخاصة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث يتم رصد أي معوقات تستجد أمام تنفيذ أعمال المبادرة، أولا بأول، ويتم فحص أي شكوي من المواطنين، والعمل على حلها بشكل فوري، مؤكداً أن الهدف من تلك المبادرة هو التيسير على المواطنين، دون تحملهم أي أعباء، وموجهاً بالإشراف والمتابعة من قبل الجهات المختصة على كافة المقاولين المكلفين بالأعمال الجاري تنفيذها لضمان الانتهاء منها على الوجه الأمثل وفى الوقت المحدد للانتهاء منها.

وعلى هامش الجولة، تفقد نائب المحافظ مكتب بريد شارونة، حيث وجه الوحدة المحلية بمغاغة، بتنظيم عملية صرف المعاشات بالمكتب، تلافياً للتزاحم، وتوفير أماكن مناسبة لكبار السن، وتخفيفاً عنهم، يأتي ذلك بالتزامن مع بدء صرف معاشات المواطنين.



جانب من أعمال المتابعة