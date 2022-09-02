موجز الاقتصاد اليوم الجمعة 2-9-2022.. تراجع سعر الذهب إلى 1099 جنيها

كتب هانى الحوتى

شهد اليوم الجمعة 2-9-2022 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها نجاح الجهاز المركزى للتعمير، في الانتهاء من تنفيذ 121 مشروعًا بـ3 مراكز (كوم أمبو – إدفو – نصر النوبة) بمحافظة أسوان، ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتطوير الريف المصرى، وتراجع سعر الذهب دون مستوى 1100 جنيها، وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا فى مصر- 1099 جنيها بدون إضافة مصنعية مقابل 1100 جنيهًا.



جهاز التعمير ينجح فى تنفيذ 121 مشروعا بـ3 مراكز بأسوان ضمن حياة كريمة قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الجهاز المركزى للتعمير، التابع للوزارة، ومن خلال جهاز تعمير جنوب الصعيد، انتهى من تنفيذ 121 مشروعًا بـ3 مراكز (كوم أمبو – إدفو – نصر النوبة) بمحافظة أسوان، ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى. قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الجهاز المركزى للتعمير، التابع للوزارة، ومن خلال جهاز تعمير جنوب الصعيد، انتهى من تنفيذ 121 مشروعًا بـ3 مراكز (كوم أمبو – إدفو – نصر النوبة) بمحافظة أسوان، ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى.

أضاف الوزير، في بيان صحفي، اليوم الجمعة :"تضم مراكز (كوم أمبو – إدفو – نصر النوبة) بمحافظة أسوان، 31 وحدة محلية بها 100 قرية، موزعة كالتالي، 9 وحدات محلية بها 26 قرية بمركز كوم أمبو – 13 وحدة محلية بها 31 قرية بمركز إدفو – 9 وحدات محلية بها 43 قرية بمركز نصر النوبة، مشيراً إلى أن الوزارة تتولى من خلال الجهاز المركزي للتعمير، تنفيذ المشروعات المستهدفة بـ25 مركزاً في 10 محافظات، وتضم 741 قرية وتوابعها، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-9-2022.. وعيار 21 يسجل 1099 جنيها. شهدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، هبوطًا دون مستوى 1100 جنيها، وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا فى مصر- 1099 جنيها بدون إضافة مصنعية مقابل 1100 جنيهًا، وقد تشهد الساعات القادمة بعض التغيرات التى تحدث فى سعر الذهب عالميًا ومحليًا. شهدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، هبوطًا دون مستوى 1100 جنيها، وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا فى مصر- 1099 جنيها بدون إضافة مصنعية مقابل 1100 جنيهًا، وقد تشهد الساعات القادمة بعض التغيرات التى تحدث فى سعر الذهب عالميًا ومحليًا.

أسعار الذهب الآن، يسجل عيار 21 ما قيمته 1099 جنيهًا، ويبلغ سعر عيار 24 ما قيمته 1256 جنيها وبلغ سعر عيار 18 ما قيمته 942 جنيها، وسجل سعر عيار 14 ما قيمته 729 جنيها، والجنيه الذهب 8792 جنيهًا.

المالية: نحرص على توسيع نطاق مبادرة «الموازنة التشاركية» بالمحافظات يستعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية بالفيوم غدًا السبت قصة نجاح التجربة المصرية فى العمل على زيادة إشراك المواطنين فى آليات «الموازنة التشاركية» بهدف ترسيخ المشاركة المجتمعية فى السياسة المالية للدولة وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والتواصل المجتمعى، مؤكدًا حرص الوزارة على توسيع نطاق مبادرة «الموازنة التشاركية» بمختلف المحافظات بالتعاون مع الجهات المعنية، حتى تعكس الموازنة عند إعدادها أولويات المواطنين ومشاركتهم فى صنعها. يستعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية بالفيوم غدًا السبت قصة نجاح التجربة المصرية فى العمل على زيادة إشراك المواطنين فى آليات «الموازنة التشاركية» بهدف ترسيخ المشاركة المجتمعية فى السياسة المالية للدولة وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والتواصل المجتمعى، مؤكدًا حرص الوزارة على توسيع نطاق مبادرة «الموازنة التشاركية» بمختلف المحافظات بالتعاون مع الجهات المعنية، حتى تعكس الموازنة عند إعدادها أولويات المواطنين ومشاركتهم فى صنعها.

ذكر بيان لوزارة المالية أنه سيتم خلال الفعالية عرض فيلم وثائقى عن «الموازنة التشاركية» وفيديو تعريفى بإنجازات الوزارة فى العمل على زيادة المشاركة المجتمعية فى إطار الحرص على أن تعكس الموازنة تفاعل المواطنين فى تحديد الأولويات، وأن تأتى الموازنة مستجيبة لذلك، إضافة إلى رفع الوعى بأهم خطط الحكومة والسياسة المالية لوزارة المالية حتى يصبح المواطن شريكاً أصيلاً فى صنع القرارات خلال عملية إعداد الموازنة على المستوى المحلى؛ إضافة إلى عرض تجربة أطفال المدارس مع اللعبة التفاعلية «صيد الكنوز»، التى تم تصميمها باحترافية شديدة لتحاكى أساليب إعداد الموازنة بطريقة مبسطة يسهل على الطلاب إدراكها.