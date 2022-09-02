مهرجان إيطالى لسباق للدراجات الهوائية لترويج المقاصد السياحية بجنوب سيناء

جنوب سيناء ياسر عامر

بحث اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إقامة مهرجان سباق الدراجات لراكبي الدراجات الإيطاليين للترويج والتنشيط السياحي لمدن المحافظة والمقاصد السياحية بجنوب سيناء.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ، اليوم، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ،" ميكايلى ادامى" منظم سباق الدراجات الايطالى، ومحمد الرهوان مدير شركة مصر للسياحة بشرم الشيخ.

يشار إلى أن السباق مزمع إقامته أبريل 2023 ومن المتوقع أن يكون عدد المشاركين من100 إلى 150 متسابق من إيطاليا وجنسيات مختلفة، وسوف يكون خط السير على أربعة مراحل يبدأ من مدينة شرم الشيخ إلى مدينة طور سيناء كمرحلة أولى والمبيت بها، والمرحلة الثانية من مدينة الطور إلى مدينة سانت كاترين والمبيت، والمرحلة الثالثة منها إلى مدينة دهب والمبيت بها، والمرحلة الرابعة منها إلى مدينة شرم الشيخ كمحطة أخيرة وسوف يتم التنظيم عن طريق شركة مصر للسياحة بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء.

وفي نهاية اللقاء أهدى المنظم تي شيرت السباق وشعار النقابة الإيطالية لمحافظ جنوب سيناء وأهداه المحافظ شعار علم مصر والمحافظة.



جانب من اللقاء



جانب من اللقاء اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء



لقاء اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء