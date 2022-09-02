اليوم السابع
Ads
الجمعة، 02 سبتمبر 2022 03:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مهرجان إيطالى لسباق للدراجات الهوائية لترويج المقاصد السياحية بجنوب سيناء

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 03:01 م
مهرجان إيطالى لسباق للدراجات الهوائية لترويج المقاصد السياحية بجنوب سيناء اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مع الوفد الإيطالى
جنوب سيناء ياسر عامر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بحث اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إقامة مهرجان سباق الدراجات لراكبي الدراجات الإيطاليين للترويج والتنشيط السياحي لمدن المحافظة والمقاصد السياحية بجنوب سيناء.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ، اليوم، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ،" ميكايلى ادامى" منظم سباق الدراجات الايطالى، ومحمد الرهوان مدير شركة مصر للسياحة بشرم الشيخ.

يشار إلى أن السباق مزمع إقامته أبريل 2023 ومن المتوقع أن يكون عدد المشاركين من100  إلى 150 متسابق من إيطاليا وجنسيات مختلفة، وسوف يكون خط السير على أربعة مراحل يبدأ من مدينة شرم الشيخ إلى مدينة طور سيناء كمرحلة أولى والمبيت بها، والمرحلة الثانية من مدينة الطور إلى مدينة سانت كاترين والمبيت، والمرحلة الثالثة منها إلى مدينة دهب والمبيت بها، والمرحلة الرابعة منها إلى مدينة شرم الشيخ كمحطة أخيرة وسوف يتم التنظيم عن طريق شركة مصر للسياحة بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء.

وفي نهاية اللقاء أهدى المنظم تي شيرت السباق وشعار النقابة الإيطالية لمحافظ جنوب سيناء وأهداه المحافظ شعار علم مصر والمحافظة.

جانب من اللقاء (2)
جانب من اللقاء

 

جانب من اللقاء (3)
جانب من اللقاء اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء

 

جانب من اللقاء (4)
لقاء اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء

 

جانب من اللقاء (1)
اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مع الوفد الإيطالى

محافظة جنوب سيناء

اللواء خالد فودة

مهرجان سباق الدراجات الهوائية

راكبي الدراجات الايطاليين

الترويج والتنشيط السياحي

شركة مصر للسياحة

المقاصد السياحية بجنوب سيناء

شرم الشيخ

طور سيناء

سانت كاترين

دهب



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة