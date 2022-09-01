مطار الغردقة الدولى يستقبل 14 ألف سائح على متن 90 رحلة طيران دولية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار الغردقة الدولي، على مدار اليوم الخميس، 90 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية، تقل علي متنها قرابة 14 ألف سائح من جنسيات مختلفة، ويتم تسهيل إجراءات الدخول لهم فور وصولهم لأرض المهبط ونقلهم للفنادق للقضاء أجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وقال مصدر من مطار الغردقة، إن أكثر الرحلات وصولا اليوم الرحلات الألمانية، وهي أكثر الجنسيات وصولًا للغردقة خلال الوقت الحالي، موضحًا أن يتم تسجيل إجراءات الدخول للركاب، وكذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية المختلفة.