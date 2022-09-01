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مطار الغردقة الدولى يستقبل 14 ألف سائح على متن 90 رحلة طيران دولية

الخميس، 01 سبتمبر 2022 11:36 ص
مطار الغردقة الدولى يستقبل 14 ألف سائح على متن 90 رحلة طيران دولية مطار الغردقة - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار الغردقة الدولي، على مدار اليوم الخميس، 90 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية، تقل علي متنها قرابة 14 ألف سائح من جنسيات مختلفة، ويتم تسهيل إجراءات الدخول لهم فور وصولهم لأرض المهبط ونقلهم للفنادق للقضاء أجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وقال مصدر من مطار الغردقة، إن أكثر الرحلات وصولا اليوم الرحلات الألمانية، وهي أكثر الجنسيات وصولًا للغردقة خلال الوقت الحالي، موضحًا أن يتم تسجيل إجراءات الدخول للركاب، وكذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية المختلفة.
 
ويستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الخميس 16 رحلة  طيران دولية أغلبها أوروبية، ضمن 121 رحلة يستقبلها المطار على مدار الأسبوع، بداية من السبت الماضي وحتى غد، الجمعة، أغلبها أوروبية، حيث تحتل السياحة التشيكية أكثر وصول خلال الأسبوع يليها الرحلات الإيطالية.
 
وكشفت جداول رحلات الطيران، المقرر وصولها اليوم 4 رحلات من التشيك، و6 رحلات من ألمانيا، وورحلتين من سويسرا، ورحلتين من ايطاليا ورحلة من هولندا ورحلة داخلية، حيث يتم تسهيل لإجراءات لهم ونقلهم إلى الفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم.

 


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