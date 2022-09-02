مصرع 3 وإصابة 2 بينهم طفل فى انقلاب سيارة بطريق مطروح الإقليمى

مطروح -فريق المحافظات

شهد الطريق الإقليمي بالكيلو 15 مطروح، حادث انقلاب سيارة، مما ادى إلى مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف، ونقلهم إلى مستشفى الضبعة المركزي.

بداية الواقعة، عندما تلقت غرفة عمليات محافظة مطروح ،إخطار يفيد بوقوع حادث مروري على الطريق الإقليمي ، ووجود وفيات ومصابين، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، ترافقهم سيارات الإسعاف الي محل البلاغ.

وتبين إصابة كل من " عبد الرحمن صلاح محمد، 26 سنة مصاب بكدمة شديدة بالصدر وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، صهيب محمد صلاح 4 سنوات مصاب باشتباه pc كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتوفيت عزة عبد العظيم إبراهيم 58 سنة، سارة محمد 28 سنة، محمد صلاح محمد 33 سنة.

تم التحفظ على الجثامين في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة وحرر المحضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.