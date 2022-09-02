اليوم السابع
Ads
الجمعة، 02 سبتمبر 2022 04:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع فتاة خلال عبورها طريق المحلة طنطا ووضع مطبات صناعية منعا لتكرار الحادث

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 03:42 م
مصرع فتاة خلال عبورها طريق المحلة طنطا ووضع مطبات صناعية منعا لتكرار الحادث إسعاف ـ أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقيت طالبة بالصف الثالث الثانوى مقيمة بقرية الهياتم مركز المحلة بمحافظة الغربية مصرعها، بعد أن صدمتها سيارة مسرعة أثناء عبورها طريق المحلة طنطا أمام القرية.

 

وتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من العقيد محمد حوام مأمور مركز المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة بمصرع فتاة في حادث على طريق المحلة طنطا أمام قرية الهياتم.

 

وانتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتبين مصرع طالبة تدعي آية الصباغ بالصف الثالث الثانوي، وفي ذات السياق وضعت الأجهزة المعنية مطبات صناعية حديدية على الطريق في الاتجاهين أمام القرية لتخفيق سرعة السيارات منعا للحوادث.


مدير امن الغربية

المحلة

حادث

قرية الهياتم



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة