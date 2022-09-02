اليوم السابع
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تحرير 13 محضرا لكميات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك فى الغربية.. صور

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 01:44 م
تحرير 13 محضرا لكميات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك فى الغربية.. صور لحوم فاسدة
الغربية محمد طارق

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شنت مديرية الطب البيطرى فى محافظة الغربية، برئاسة الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى، حملة مكبرة بالتعاون والتنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين فى الغربية، وذلك لضبط الأسواق ومصادرة اللحوم الغير صالحة للاستهلاك داخل أسواق مراكز ومدن المحافظة، حفاظًا على صحة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 13 محضرا بإجمالى وزن 74.5 كجم، منها 10 محاضر بوزن 19.5 كجم، لحوم ذبح خارج المجازر صالحه للاستهلاك الأدمى ظاهريا ما بين لحوم جاموسى ولحوم بقرى، ومحضر للتحفظ على 19 كجم لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى، و2 محضر أسماك منها 30 كجم أسماك رأت اللجنة ضرورة سحب عينات منها للتأكد من صلاحيتها و6 كجم أسماك صالحة ظاهريا بدون بيانات، وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة المختصة حيال المضبوطات والمخالفين.

وأشار مدير المديرية إلى دور الطب البيطرى فى إحكام الرقابة على المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيوانى داخل المستشفيات وكذا دور الرعاية للأيتام والمسنين، حيث يوجد حملات لفحص الوجبات والأغذيه ذات الأصل الحيوانى المقدمه إليهم، حفاظا على الصحة العامة والتأكد من صلاحيتها للإستهلاك الأدمى وخلوها من أى مسببات مرضية.

جانب من الحملة (2)

 

جانب من الحملة

 

جانب من الحملة (1)
جانب من الحملة

حملات بيطرية

أسواق الغربية

دواجن غير صالحة للاستهلاك

لحوم

الغربية

اخبار الغربية



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