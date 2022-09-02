مصرع شاب بماس كهربائي في حفل زفاف بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

لقى شاب مصرعه في حفل زفاف، بسبب ماس كهربائي، بمدينة قلين بمحافظة كفر الشخ، وجرى نقل جثمانه لمشرحة مستشفى قلين المركزي.

تلقى اللواء خالد عبدالسلام، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد هيثم عبد المقصود، رئيس فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ، دسوق وفوه ومطوبس، يفيد بمصرع معاذ نصار، 35 سنة، بائع شاي في أحد الأفراح بقلين، بسبب ماس كهربائي، وجرى نقل جثمانه لمشرحة مستشفى قلين المركزي.

تحرر محضر بالواقعة ، وجاري العرض على النيابة العامة، والجثمان تحت تصرف النيابة.