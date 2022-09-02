مدينة الأقصر تنجح فى إزالة أعمال بناء مخالف بشارع سيالة بدران.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

قاد رجال مجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور على الشرابى رئيس المدينة، وبمشاركة سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، حملة مكبرة لتنفيذ قرار إزالة بمنطقة حي شمال، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء دكتور هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، بتكثيف المرور الدائم وضرورة التصدى بكل حسم لمخالفات البناء ، وتكثيف المتابعات الميدانية الدورية لعدم الشروع فى أى أعمال بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

ونجحت تلك الحملة في ازالة أعمال بناء مخالف بشارع سيالة بدران، عبارة عن قواطيع وإزالة أعمدة بالدور الثالث علوي بمسطح 150 م، وتمت الإزالة حتى مستوى سطح الأرض، حيث شارك في الحملة أحمد عوض الله رئيس حى شمال ورجال الحي، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية وعصام عبد الراضي وكيل إدارة المتابعة الميدانية ومحمد صالح رئيس مشرفي التنظيم بالإدارة الهندسية ومحمد حسن مشرف تنظيم بالإدارة الهندسية، ومحمد محمود راشد مسؤول إدارة الكهرباء بمجلس مدينة الأقصر.

وفى نفس السياق قاد رجال مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، حملة تفتيش بيئية موسعة، داخل نطاق المدينة، وذلك بمشاركة إدارة شؤون البيئة بمجلس مدينة الأقصر، بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، تحت إشراف المقدم عبد الحميد فرحات رئيس قسم شرطة البيئة والمسطحات.

واستهدفت الحملة مناطق ( عزبة ابو زينة - أسفل كوبري أبو الجود - ومنطقة التموين القديم بجوار مزلقان شرق السكة الحديد)، مما أسفر عن تحرير عدد 3 محاضر بيئة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار تكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بشن حملات بيئية دورية للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين، والتصدي بكل حسم لكافة مظاهر التشوه البصري والتعديات العشوائية بشوارع المحافظة.