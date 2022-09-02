الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال مدينة الأقصر فى تحرير تقارير فنية بمخالفات لأصحاب عربات حنطور بمنطقة محطة سكك حديد الأقصر، وذلك بعد ورود شكاوى من المحطة بعشوائيات عربات الحنطور وروث الخيول والروائح الكريهة، وفى إطار تكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بشن حملات بيئية دورية للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين، والتصدى بكل حسم لكافة مظاهر التشوه البصرى والتعديات العشوائية بشوارع المحافظة، ومتابعة كل شكاوى المواطنين فى مختلف القطاعات للعمل على إيجاد الحل الفورى والجذرى لها وتقديم خدمة مميزة يرضى عنها المواطن.

وفى هذا الصدد تابع اللواء دكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، شكوى واردة من محطة سكك حديد الأقصر بشأن وجود بعض العشوائيات وعربات حنطور وخيول وروث بصورة كثيفة تؤدى إلى انتشار الروائح الكريهة، مما يؤدى إلى تهديد حياة المواطنين، وذلك بمنطقة خلف مبنى المراقبة المركزية والقسم الطبى وقسم الإشارات والاتصالات بالساحة الخارجية للمبنى، وعلى الفور وجه إدارة شؤون البيئة بمدينة الأقصر تحت إشراف سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر وقيادة طارق يوسف سعد الله مدير الإدارة، لتنفيذ حملة تفتيش بيئية ومعاينة الشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية مع إزالة التعديات المشار إليها حفاظاً على المظهر اللائق والحضارى للساحات الخارجية للمحطة.

وأسفرت المعاينة على الطبيعة عن وجود عربة حنطور لانتظار الزبائن بمنطقة الكبة متفرعة من شارع عبد المنعم العديسى التابع لمنطقة حى وسط، وتواجد أيضاً عشة بالإضافة إلى وجود خيل أسفل مظلة خاصة بشرطة السياحة خلف محطة سكك حديد الأقصر، فتم تحرير عدد 2 تقرير فنى وإتخاذ الإجراءات القانونية، حيث شارك بالحملة كلاً من أسامة محمد توفيق مدير إدارة النقل البطيء، وسعد توفيق مشرف تنظيم، وأحمد محمد أنور مشرف بيئة بمنطقة حى وسط.