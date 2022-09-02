محافظ الشرقية يتابع الحالة الصحية لمصابى حادث قطار الصالحية

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع الدكتور خالد فوزى مدير مديرية الصحة الحالة الصحية، لمصابي حادث اصطدام قطار رقم "175 خط أبو كبير/ فاقوس / الصالحية" بميكروباص يقل 14 راكب أثناء عبوره بالمخالفة من طريق غير مخصص لعبور السيارات، وذلك أمام قرية أكياد البحرية بمركز فاقوس، أسفر عن وفاة 3 حالات وإصابة 10 آخرين تم نقلهم لمستشفي فاقوس المركزي لتلقي العلاج اللازم لهم.

وكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بتوفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين بالمستشفي ، مشددا علي عدم مغادرتهم المستشفي الا بعد تماثلهم للشفاء.

وقد أعرب محافظ الشرقية عن خالص تعازيه ومواساته لأسر ضحايا الحادث ، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.