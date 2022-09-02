محافظ الدقهلية يثمن جهود مجلس مدينة جمصة للتشغيل الفعلي للنشات الإنقاذ الجديدة

الدقهليه شريف الديب

ثمن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، جهود رئاسة مجلس مدينة جمصة للتشغيل الفعلي للنشات الإنقاذ الجديدة ضمن منظومة مرفق الإنقاذ بشاطئ المدينة، والذي يعد الأول من نوعه علي مستوي شواطئ الجمهورية والذي يستهدف توفير أعلي درجات الأمن والأمان لمرتادي الشاطئ خلال فصل الصيف والتعامل الفوري مع أية أحداث طارئة وذلك بإشراف اللواء ضياء الدين قطب رئيس مدينة جمصة.

وفي ذات السياق كلف "مختار" رئيس مدينة جمصة بالاستمرار فى متابعة أعمال رفع كفاءة شاطئ مصيف جمصة والشوارع والميادين بالمدينة عملا على راحة المصطافين والرواد.

وفي هذا الإطار أوضح رئيس مدينة جمصة، أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية فهناك متابعة مستمرة لأعمال منظومة مرفق الإنقاذ الخاص الذي تمتلكه المدينة علي غرار الحملة الميكانيكية بها، كما أن هناك متابعة مستمرة أيضا لأعمال رفع الكفاءة بكافة مناطق المدينة وشاطئ جمصة.

وأكد المحافظ متابعته الشخصية يوميا لتنفيذ خطة رفع كفاءة الشوارع والميادين بالمراكز والمدن والأحياء، وذلك بهدف تحقيق إرضاء المواطنين.



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