محافظ الجيزة يوجه بإدخال المرافق للمدارس الجديدة قبل بدء العام الجديد

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المحافظة بكافة أجهزتها تكثف من استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد وذلك من خلال تنفيذ أعمال الصيانات اللازمة بالمدارس ورفع كفاءتها الى جانب سرعه الإنتهاء من التجهيزات الخاصه بالمدارس الجديدة والتوسعات لإدخالها الخدمه بالعام الدراسة الجديد .

وكلف محافظ الجيزة الاحياء والمراكز وهيئة النظافة بمتابعة ورفع المخلفات والإشغالات والتعديات بمحيط المدارس والتشديد على شركات المرافق من مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء بالإنتهاء من توصيل مختلف شبكات المرافق للمدارس قبل بدء الدراسة .

تصريحات المحافظ جاءت خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة والذي وجه خلاله المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بإتباع المعايير القانونية والمحددة لعملية التحويلات بين المدارس والمساواة بين الجميع بالاضافة الى رصد ومتابعة المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة ومدى الالتزام باللوائح المنظمه لذلك، مشيراً الى ضرورة متابعه الالتزام بالزى المدرسى الموحد الذى تم تحديدة وحصر الحالات الغير قادرة على سداد المصروفات الدراسية للتكفل بها بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكد اللواء أحمد راشد إلى أن المحافظة تعمل على مواجهة الكثافات العالية بالمدارس من خلال زيادة عدد الفصول بالمدارس القائمة بالإضافة إلى العمل على تخصيص عدد من الأراضى لإقامة مدارس جديدة عليها ودخولها الخدمة .

وشهد اللقاء عدداً من التوجيهات لمحافظ الجيزة حيث شدد على ضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات الاستباقية الخاصة بمواجهة الحرائق بالمنشأت العامة والخاصة والتأكد من استيفاء إجراءات الحماية المدنية مؤكداً أن حياة المواطنين والمحافظة على أرواحهم خط احمر .

وفى سبيل ذلك كلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بحصر الأراضى الفضاء بالمحافظة والتنسيق مع أصحابها لتسويرها و استغلالها كأماكن إنتظار للسيارات وذلك لضمان عدم تجمع المخلفات والقمامة والمواد القابلة للإشتعال بها وعدم تخصيص مخازن لجمع الاشغالات أسفل الكبارى والتخلص الفورى من المواد القابلة للإشتعال داخل المخازن التابعة لجهات المحافظة.

وكشف المحافظ عن تشكيل لجنة للمرور على الأنشطة التى تمثل خطورة على حياة المواطنيين وغلقها بشكل فورى وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والتشديد على ضرورة استيفاء كافه اشتراطات الحماية والسلامه المدنيه .

كما وجه المحافظ بتحفيز أصحاب المصانع للمشاركة من خلال تقديم أفكار بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة مشيراً إلى أنه من المقرر أن يتم إختيار عدد 18 مشروع على مستوى المحافظات والتى سيتم تنفيذها بتمويل من قبل الجهات المعنية للمشاركة فى الجهود الدولية للحد من أثار التغيرات المناخية وتقليل مسبباتها فى إطار فعاليات مؤتمر المناخ COP27.

اللقاء الذى تراسه المحافظ جاء بحضور ابراهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد ورئيس مدينة الجيزة وممثلى الجهات الامنية ومرور الجيزة وشرطه المرافق والحماية المدنية والاسعاف ورؤساء الاحياء والمراكز والمدن والمديريات والهيئات وشركات المرافق .