محافظ أسيوط يوجه بمواصلة جهود انتهاء مشروعات الرى على المجارى المائية

أسيوط -هيثم البدرى

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مسئولى الرى بالمحافظة بمواصلة بذل الجهد واستمرار متابعة الموقف التنفيذى للمشروعات المائية الجارى تنفيذها بمختلف المراكز والمدن وسير العمل بها مع الاستمرار فى رفع درجة الجاهزية لضمان توفير الإحتياجات المائية ومتابعة حالة الترع والمصارف للحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف فضلا عن متابعة تطهير مخرات السيول والتأكد من جاهزيتها واتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة تحسبًا لأى طارى وتغطية كافة الغرف التابعة للرى بالشوارع بالإضافة إلى المرور على أعمال تأهيل وتبطين الترع بمختلف القرى والمراكز ضمن المشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع فى إطار خطة الدولة لتأهيل وتبطين المجارى المائية حفاظا على مياه الرى ومنعا لهدرها والعمل على وصولها للنهايات لرى الأراضى الزراعية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى ووفقا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

وأكد محافظ أسيوط إن الدولة تولى قطاع الرى اهتماما كبيرًا وقامت بتنفيذ الكثير من المشروعات فى إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الإحتياجات المائية والحفاظ على مياه الرى وضمان وصول المياه إلى نهايات الترع بشكل منتظم طوال العام بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة مطالبًا مسئولى الرى بمتابعة المشروعات وتسريع وتيرة الأعمال للانتهاء منهًا وفقا للجداول الزمنية المقررة للاستفادة منها وزيادة الإنتاجية الزراعية.

وشدد المحافظ على ضرورة الرقابة والمتابعة وتغطية كافة غرف التفتيش التابعة للرى بالشوارع تغطية دائمة وفقًا للاشتراطات والمعايير الهندسية وبالشكل الفنى المطلوب والتنسيق بين الوحدات المحلية وإدارات الصرف التابعة لمديرية الرى لتنفيذ ذلك حفاظًا على سلامة المواطنين.

من جانبه أوضح المهندس عمر سيف النصر مدير عام الإدارة العامة لرى بأسيوط أنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط تم تغطية عدد من غرف التفتيش بمنطقة الاربعين بصبات خرسانية حيث أن تلك الغرف كان يتم تغطيتها بغطاء حديدى وتتعرض للسرقة بشكل متكرر مما يعرض حياة المارة للخطر مؤكدًا أنه تم تغطية الغرف بصبات خرسانية طبقا للموصفات الفنية المطلوبة والتى لا يمكن إزالتها مرة أخرى.

وأشار مدير عام الرى إلى أنه يتم بشكل دورى متابعة كافة المشروعات المائية التى يجرى تنفيذها برفقه المهندس حسين جلال مستشار الوزارة للتأهيل بأسيوط والمهندس حاتم مختار رئيس الإدارة المركزية للرى بأسيوط والمرور على الأعمال المنفذة فى إطار المبادرة الرئاسية حباة كريمة كأعمال تبطين وتأهيل الترع وصيانة وحماية السدود وتطهير مخرات السيول وإزالة أية عوائق موجودة بها كإجراء إستباقى يضمن جاهزية هذه المخرات كما تم تفقد إصلاح حجز منفلوط على ترعة الوليدية فضلًا عن متابعة تطهير الترع والمصارف وكافة المجارى المائية من أية مخلفات أولاً بأول من أكوام الحشائش والبوص والهيش وغيرها للحفاظ على البيئة والنظافة العامة وتحقيق الإنسيابية فى حركة تدفق المياه للزارعة وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى واللواء عصام سعد محافظ أسيوط وضمن خطة الدولة للحفاظ على المياه بكافة الطرق الممكنة وتحسين الرى.



متابعة مشروعات الري



متابعة مشروعات الري



متابعة مشروعات الري



متابعة مشروعات الري