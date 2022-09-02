محافظ أسيوط: انتهاء موسم توريد محصول القمح بإجمالى توريد 170 ألفا و264 طنا

أسيوط -هيثم البدرى

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط انتهاء موسم توريد محصول القمح للموسم الحالى 2022 بإجمالى أقماح محلية تم توريدها بلغت 170 ألفا و264 طنا بجميع المواقع التخزينية على مستوى مراكز ومدن المحافظة مقدمًا الشكر للرئيس عبدالفتاح ‏السيسى لدعمه المتواصل للمزارعين وزيادة حافز التوريد ‏لهم هذا العام مما شجع ‏المزارعين على التوريد وزيادة الكميات الموردة.

وأكد محافظ أسيوط نجاح موسم التوريد هذا العام والذى سار فى أجواء إيجايبة ودون معوقات إذ بدأت أعمال التوريد والاستلام منذ أول أبريل الماضى واختتمت الأربعاء 31 أغسطس 2022 بإجمالى 170 ألف طن و264 طن قمح محلي.

وأشار اللواء عصام سعد إلى إن أعمال التوريد والتخزين للمحصول تمت فى 30 موقعا للتخزين من صوامع وهناجر وشون ومراكز للتجميع على مستوى مراكز ومدن المحافظة من خلال 13 لجنة جرى تشكيلها لاستلام محصول القمح من المزارعين بالمحافظة لهذا العام لافتا إلى أنه تم تقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين والتجار والتيسير على الموردين خلال موسم التوريد، حيث جرى توريد المحصول بسعر 885 جنيها للأردب جنيه زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23.5 قيراط و875 جنيها للأردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23 قيراطا و865 جنيها للأردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 22.5 قيراط وذلك طبقاً لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية لموسم توريد القمح 2022.

وأثنى المحافظ على جهود أعضاء اللجنة التى تم تشكيلها للإشراف على أعمال استلام وتوريد الأقماح ضمن الخطة التى أعدتها المحافظة بالتنسيق مع وزارتى الزراعة والتموين لإنجاح الموسم وخروجه بالشكل المطلوب والدور الذى قامت به فى تذليل كافة العقبات التى تواجه المزارعين وقد تم التوريد وفقاً للضوابط والاشتراطات اللازمة على المزارعين لتوفير المقومات التى تساعد على إنجاح موسم الحصاد والتوريد.

من جانبها أوضحت المهندسة هدى اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بأسيوط أنه إجمالى المساحة المزروعة هذا العام بلغت 230 ألف فدان وتم توريد 170 ألفا و264 طنا و232 كيلوجرام قمح محلى فى هذا الموسم تضمنت توريد 80630 طنا و772 كجم بشون البنك الزراعى المصرى و31480 طنا و898 كيلو للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) بالإضافة إلى 47944 طنا و132 كيلوجرام للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر التابعة لمركز أبنوب و8058 طنا و500 كيلوجرام لشركة الوحدة لطحن الغلال و2149 طنا و930 كجم انتاج التقاوي/إرشاد (إكثار).

يذكر أن محافظ أسيوط قد عقد فى وقت سابق العديد من الاجتماعات واللقاءات مع المزراعين لحثهم على التوريد كما تفقد الشون والصوامع والمطاحن للاطمئنان على سير التوريد كما شكل غرفة إدارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة للتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة.



انتهاء موسم توريد القمح بأسيوط



انتهاء موسم توريد القمح بأسيوط