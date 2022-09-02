حريق داخل إحدى الكافيهات الشهيرة بأسيوط يتسبب فى مصرع شخصين.. صور

لقى شخصان مصرعهما متأثرين بحروق بالغة وكسور نتيجة انفجار الاسطوانات اثر اندلاع حريق فى احدى الكافيهات الشهيرة بشارع المحافظة التابع لدائرة قسم ثانى أسيوط ونتج عنها تفحم كامل لمحتويات وحدة التكييف.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة إدارة الكوارث والعمليات المركزية بالمحافظة يفيد انفجار أسطوانة غاز فريون أثناء إجراء الصيانة اللازمة لتكييفات أحد المطاعم الكائنة أمام ديوان عام المحافظة بشارع الثورة مما أدى إلى أصابة 3 أشخاص من فينين التكييف وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

وعلى الفور توجه المحافظ إلى موقع الحادث للوقوف على أعمال إنقاذ المصابين والسيطرة على الحادث وتم توجيه الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحادث كما انتقل اللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة والعميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة إلى موقع الحادث فى وجود محمود ياسين رئيس حى شرق ومروان إبراهيم نائب رئيس الحى وتم توجيه سيارات الإطفاء قوات الحماية المدنية بقيادة العقيد إسلام زكريا وكيل إدارة الحماية المدنية بأسيوط و3 سيارات إسعاف لنقل المصابين كما تم فصل المرافق عن المطعم من غاز وكهرباء ومياه.