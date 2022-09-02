لو بتعانى من مشاكل فى أمعائك.. 4 أعشاب طبيعية تساعد فى العلاج

كتبت ميرفت رشاد

ترتبط صحة أمعائك بحالة أجزاء أخرى من جسمك، وإذا كانت أمعاؤك غير سليمة، فقد يضطر باقى جسمك إلى تحمل تداعيات ذلك، مما يجعلك تمرض فى النهاية، قد تواجه مشكلات مختلفة بسبب ظروف الأمعاء غير الصحية، لذلك من المهم أن تعتنى بأمعائك إذا كنت ترغب فى البقاء بصحة جيدة، وكشفت أخصائية التغذية الهندية لوفنيت باترا عن 4 أعشاب قد تساعدك فى شفاء أمعائك، وفقا لما نشره موقع doctor.ndtv.

1. جذر عرق السوس

هذه عشبة غذائية شهيرة تدعم الهضم وتهدئ المعدة، ويحتوى عرق السوس على مركب يسمىglycyrrhizin ، والذى قد يساعد فى دعم الاستجابة الالتهابية الصحية والحفاظ على حموضة متوازنة فى المعدة من أجل الراحة والراحة.

2. النعناع

غالبًا ما نستخدم القليل من النعناع فى عدد من الوصفات فى المنزل دون أن ندرك فوائدها الصحية، وبصرف النظر عن نكهته القوية، النعناع يساعد في تخفيف أعراض القولون العصبي من خلال تأثيره المريح على عضلات الجهاز الهضمى.

3. الزنجبيل

يحمل الزنجبيل gingerols و shogaolsاللذان يقللان من تقلصات المعدة وبالتالى، قد تساعد التوابل فى علاج الغثيان أو التشنج أو الانتفاخ أو الغازات أو عسر الهضم.

4. الصبار

يستخدم هذا على نطاق واسع فى العديد من مستحضرات التجميل للعناية بالبشرة والشعر، هذا لأننا نعلم أن الألوفيرا مليئة بالعديد من الخصائص المجددة والشفائية والترطيب أو المهدئة للبشرة، فهو رائع حتى عندما يتعلق الأمر بصحة الأمعاء إنه ملين طبيعي، حيث إنه غنى بالمركبات والصمغ النباتي، وقد تساعد الأوراق في تخفيف التهاب الجهاز الهضمي.