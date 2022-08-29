حافظ على صحة أمعائك.. تعرف على أفضل الخضراوات لدمجها بنظامك الغذائي

كتبت ميرفت رشاد

يؤثر نظامك الغذائي اليومي بشكل مباشر على صحة أمعائك، ما قد يؤثر على العديد من الجوانب المختلفة لصحتك، لكن في بعض الأحيان، قد يكون من الصعب معرفة أفضل الأطعمة التي يمكنك تناولها لأمعائك، عادةً ما تساعد الأطعمة الكاملة الغنية بالألياف في الحفاظ على أمعائك سعيدة على سبيل المثال ، تحتوي الفواكه والخضراوات (وبعض الحبوب الكاملة) على مادة البوليفينول، وهي مركبات تعمل على تحسين حاجز الأمعاء، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

وعلى الرغم من أن تناول الكثير من الخضار والفاكهة يمكن أن يوفر لك أليافًا صحية ومغذيات لمساعدة أمعائك ، فقد أظهرت الأبحاث أن الخضار الورقية يمكن أن تساعد على وجه التحديد في إطعام البكتيريا الجيدة في أمعائك وتحسين صحة الأمعاء بشكل عام .

البروكلي المطبوخ والسبانخ

الخضروات الورقية الخضراء (مثل السبانخ واللفت والكرنب، وما إلى ذلك) يمكن أن تساعد بكتيريا الأمعاء بطريقة فريدة، وجدت دراسة نُشرت في Nature Chemical Biology أن هذه الخضروات الورقية تحتوي على مركب سكر فريد يسمى سلفوكينوفوز يُعرف أيضًا باسمSQ ، لأن "سلفوكينوفوز" تتغذى البكتيريا الجيدة في أمعائك على SQ للحصول على الطاقة ، لذلك عندما تتناول الخضروات الورقية ، فأنت تقوم بشكل أساسي بإطعام البكتيريا الجيدة في ميكروبيوم أمعائك.

ماذا يحدث عندما نطعم البكتيريا الجيدة في أمعائنا؟

كلما زادت الطاقة التي تمتلكها هذه البكتيريا الجيدة ، زادت قدرتها على بناء الحواجز الوقائية في الميكروبيوم لدينا اللازمة لإبقاء البكتيريا السيئة في مكانها ومنعها من النمو والتكاثر، من المعروف أن ميكروبيوم أمعائك يؤثر بشكل مباشر على صحتك المعرفية ويؤثر على خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي أيضًا.

يشير تقرير نُشر في مجلة Neurology إلى أن المحتوى العالي من الألياف في الخضروات الورقية يمكن أن يحسن صحة أمعائك، وبالتالي تتمتع بخصائص حماية الأعصاب ، مما يساعد على تقليل التدهور المعرفي.

لا يمكنك أن تخطئ في تناول الأطعمة الكاملة الغنية بالألياف ، مثل الخضار ، لصحة أمعائك (ناهيك عن صحتك بشكل عام) ولكن إذا كنت من محبي الخضر الورقية ويمكنك دمج المزيد منها في وجباتك اليومية ، فستحصل على دفعة إضافية من SQ المبهج للحفاظ على البكتيريا النافعة الخاصة بك راضية.