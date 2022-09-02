إيمان حنا

بحث الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون مع وزير الخارجية والمغتربين بحكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب عدداً من الموضوعات المتعلقة بالتطورات الدولية الأخيرة، أبرزها مسألة التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب، كما تطرق البحث إلى أوضاع الدبلوماسيين اللبنانيين في الخارج، إضافة الى آخر المعطيات المتصلة بعملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل، فضلاً عن موقف لبنان وهو من الموضوعات المدرجة على جدول اعمال الجمعية العمومية للامم المتحدة في دورتها العادية التي تبدأ بعد أيام. وتطرق البحث ايضاً الى ملف النازحين السوريين والاتصالات التي تقوم بها وزارة الخارجية في هذا الشأن، وفق بيان لرئاسة لبنان.

وكان نائب رئيس مجلس النواب اللبنانى إلياس بوصعب، قد أكد فى وقت سابق، أن الوقت أمام المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل ليس مفتوحا إلى ما لا نهاية، مشددا على أن الأمور يجب أن تنتهي قبل شهر سبتمبر المقبل، معتبرا أن الوقت يزداد حرجا في هذا الملف كلما اقتربت الأمور من الشهر المقبل.