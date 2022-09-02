 

وأوضح أن ما يصدر في الإعلام من معلومات متعلقة بملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، مخالف للموقف الرسمي الذي تم إبلاغه للبنان حول الموضوع، مشددا على أن الوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة اموس هوكشتين حريص على مواصلة جهوده بناء على نتائج الاجتماع الأخير الذي جمعه برئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والحكومة في القصر الجمهوري في الأول من أغسطس.