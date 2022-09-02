قاتلة صديقتها فى الطالبية: "طلبت منى جلسة مساج وحاولت تقطيع جثتها وخفت"

كتب بهجت أبو ضيف

اعترفت المتهمة بقتل صديقتها فى الطالبية، بتفاصيل مثيرة عقب القبض عليها، وقالت أمام رجال المباحث إن المجنى عليها صديقتها وتقيم بالشقة سكنها منذ فترة، بعد أن تركت المجنى عليها منزل أسرتها بإحدى المحافظات، وخلال تواجدها بصحبتها طلبت منها المجنى عليها جلسة مساج لها، فقررت قتلها.

أضافت المتهمة أمام المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، أنها خنقتها بواسطة إيشارب، وعجزت عن التخلص من الجثة، فقررت تقطيعها ثم التخلص منها بالقمامة، وحاولت تقطيعها إلا أنها فشلت فى التنفيذ، فنقلت الجثة إلى حمام الشقة، وأبلغت شرطة النجدة أنها انتحرت لمرورها بأزمة نفسية، بسبب خلافات مع أسرتها.

وعثر رجال المباحث على جرح بساق المجنى عليها أحدثته المتهمة خلال محاولة تقطيع الجثة، كما تم العثور على أدوات جهزتها المتهمة لتقطيع الجثة، وذكرت أنها كانت تمر بأزمة نفسية فى الآونة الأخيرة، وأنها كانت ترغب فى التخلص من والدتها أيضا، وأكدت أنه لا توجد أى خلافات تجمعها بالقتيلة.

وعثر رجال المباحث على ورقة تحتوى اعترافات للمتهمة تؤكد فيه نيتها فى قتل والدتها، كما تم التحفظ على هاتفها المحمول، وتبين أنها صورت المجنى عليها عقب تنفيذ الجريمة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة فتاة داخل شقة مستأجرة فى الطالبية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت تحريات رجال المباحث، أن فتاة قتلت صديقتها، خنقا، وحاولت تقطيع جثتها، وادعت انتحارها.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.