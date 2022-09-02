فرق الحماية المنتشرة تنقذ 58 حالة من الغرق بشاطئ رأس البر وتعيد 213 طفلا ضالا

دمياط معتز الشربيني

شهدت شواطئ مدينة رأس البر برئاسة المحاسب وليد الشهاوى نواب المدينة؛ تزايد إقبال المصطافين ورواد المدينة اليوم الجمعة، وسط استعدادات الوحدة حيث تم تزويد الشاطئ بعدد 5 خيم لتجميع الأطفال التائهين وعدد 4 خيم للإسعاف وعدد 33 برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ، بالإضافة لتجهيز منطقة المعدات والمباني الإدارية وكافة خدمات الشاطئ وفريق ومعدات الإنقاذ.

تم إنقاذ 58 حالة من الغرق كما تم تسليم عدد 213 طفلا تائها إلى ذويهم وغادروا الشاطئ جميعًا مع آخر ضوء بكل خير، هذا إلى جانب استمرار فعاليات مبادرة الهلال الأحمر المصري بشواطئ مدينة رأس البر تحت عنوان "صيف آمن"، حيث قام فريق الهلال الأحمر - بالتنسيق مع إدارة الشاطئ - بتقديم خدمات الاسعافات الأولية للمصطافين ورواد الشاطئ وتقديم الدعم النفسي للأطفال التائهين وذويهم ، بالإضافة لتوعية المصطافين ورواد الشاطئ عن كيفية التعامل مع الإصابات المختلفة كلسعات القنديل وضربات الشمس والإنهاك الحرارى، وكذا التوعية بنوعية الملابس المناسبة في الأجواء الحارة وضرورة شرب السوائل بالإضافة للتوعية فيما يخص فيروس كورونا والأمراض المعدية وأهمية الحصول على اللقاح، يأتى ذلك فى إطار خطة لتوفير كافة الخدمات اللازمة للمصطافين ورواد المدينة.