غلق 21 ورشة ومحلا تجاريا لمخالفة مواعيد الإغلاق بالمحلة

الغربية مصطفى عادل

أكد اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى في بيان له استمرار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، والخاصة بتطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات والورش.

وأضاف رئيس مركز ومدينة المحلة، أنه تم تفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية تحت إشراف المهندس حيدر عطا الله نائب رئيس المدينة، ويتم من خلالها المرور على كافة المحال التجارية والورش والمطاعم و المولات وذلك للالتزام بتطبيق الاجراءات القانونية وتحقيق الانضباط التام.

وأضاف أنه تم غلق 10 ورش و11 محل تجارى، وذلك خلال مرور اللجان بالوحدات المحلية لمركز المحلة.

كما تم إطفاء 5 لمبات خارجية للمحلات لتطبيق قرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.