اليوم السابع
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غلق 10 ورش و11 محلًا تجاريًا لمخالفة مواعيد الإغلاق بمركز المحلة

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 02:36 ص
غلق 10 ورش و11 محلًا تجاريًا لمخالفة مواعيد الإغلاق بمركز المحلة الالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية
الغربية - عادل ضرة

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أكد اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى على إستمرار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والخاصة بتطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات والورش.
 
وتم تفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية تحت إشراف المهندس حيدر عطا الله، نائب رئيس المدينة ويتم من خلالها المرور على كافة المحال التجارية والورش والمطاعم والمولات وذلك للالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية وتحقيق الانضباط التام وتم غلق 10 ورشة و11 محال تجارى وذلك خلال مرور اللجان بالوحدات المحلية لمركز المحلة كما تم إطفاء 5 لمبات خارجية للمحلات لتطبيق قرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.
غلق المحال التجارية فى موعدها بالمحلة (1)
غلق المحال التجارية فى موعدها بالمحلة (1)

غلق المحال التجارية فى موعدها بالمحلة (2)
 
الالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية

 

غلق المحال التجارية فى موعدها بالمحلة (3)
 

غلق المحال التجارية فى موعدها بالمحلة (5)
غلق المحال التجارية فى موعدها بالمحلة (5)

غلق المحال التجارية فى موعدها بالمحلة (6)
الالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية

 

 


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