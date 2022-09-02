اليوم السابع
Ads
الجمعة، 02 سبتمبر 2022 01:55 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة الشرقية: استدعاء الأطقم الطبية بمستشفى أبو حماد للتعامل مع مصابى حادث القطار

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 01:11 م
صحة الشرقية: استدعاء الأطقم الطبية بمستشفى أبو حماد للتعامل مع مصابى حادث القطار الدكتور خالد فوزى القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بالشرقية
الشرقية- فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور خالد فوزي، القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وفاة الطفلة روان علاء عبد السلام، نجلة الطبيب علاء عبد السلام، طبيب الطوارئ بالمستشفى فاقوس المركزى، ضمن المصابين بالحادث، بالإضافة لإصابة الزوجة واثنين من أولاده، مما استدعى دخولهم الطارئ للعمليات.

وتابع أن جميع الأقسام تعمل على قدم وساق للتعامل مع الإصابات، مع استدعاء للأطقم الطبية كاملة داخل المستشفى، وفريق الانتشار السريع لفريق أطباء العظام بمستشفى أبو حماد المركزى.
 
فيما ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم قطار بسيارة مكروباص ناحية كوبرى عبد السلام بدائرة مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، ل3 وفيات و9 إصابات متنوعة ما بين متوسطة وخطيرة إثر تعرضهم لحادث تصادم قطار بسيارة ميكروباص أمام منطقة كوبرى عبد السلام ناحية قرية اكياد  البحرية مركز فاقوس.

تلقى اللواء محمد صلاح،مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة غرفة عمليات ديوان محافظة الشرقية، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم قطار بسيارة ميكروباص أمام مزلقان قرية اكياد البحرية مركز فاقوس، وأسفر الحادث عن مصرع سيدة ونجلتها وشخص  ثالث وإصابة 9 آخرين إصابات خطيرة وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى فاقوس المركزى والمصابين لتلقى الاسعافات الأولية.

وتبين من التحريات الأولية أثناء عبور قائد سيارة ميكروباص  شريط السكك الحديدية بناحية منطقة كوبرى عبد السلام، التابعة قرية أكياد  البحرية، اصطدم به القطار القادم من الزقازيق إلى فاقوس.

تم نقل الجثامين والمصابين إلى مستشفى فاقوس المركزى، وأنتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتم فرض كردون أمنى حول الحادث وجارى بدء التحقيقات من قبل جهات التحقيق.

 

 

 

 

 


الشرقية

مركز شرطة فاقوس

حادث تصادم قطار

كفر اكياد

تصادم قطار

سيارة مكروباص



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة