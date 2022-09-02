صحة الشرقية: استدعاء الأطقم الطبية بمستشفى أبو حماد للتعامل مع مصابى حادث القطار

أكد الدكتور خالد فوزي، القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وفاة الطفلة روان علاء عبد السلام، نجلة الطبيب علاء عبد السلام، طبيب الطوارئ بالمستشفى فاقوس المركزى، ضمن المصابين بالحادث، بالإضافة لإصابة الزوجة واثنين من أولاده، مما استدعى دخولهم الطارئ للعمليات.
تلقى اللواء محمد صلاح،مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة غرفة عمليات ديوان محافظة الشرقية، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم قطار بسيارة ميكروباص أمام مزلقان قرية اكياد البحرية مركز فاقوس، وأسفر الحادث عن مصرع سيدة ونجلتها وشخص ثالث وإصابة 9 آخرين إصابات خطيرة وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى فاقوس المركزى والمصابين لتلقى الاسعافات الأولية.
وتبين من التحريات الأولية أثناء عبور قائد سيارة ميكروباص شريط السكك الحديدية بناحية منطقة كوبرى عبد السلام، التابعة قرية أكياد البحرية، اصطدم به القطار القادم من الزقازيق إلى فاقوس.
تم نقل الجثامين والمصابين إلى مستشفى فاقوس المركزى، وأنتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتم فرض كردون أمنى حول الحادث وجارى بدء التحقيقات من قبل جهات التحقيق.
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