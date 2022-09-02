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ضياء رشوان: اجتماع لمجلس أمناء الحوار الوطنى قبل انطلاقه الإثنين المقبل

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 09:44 م
ضياء رشوان: اجتماع لمجلس أمناء الحوار الوطنى قبل انطلاقه الإثنين المقبل ضياء رشوان
ماجد تمراز

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قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إنه سيتم عقد اجتماع لمجلس أمناء الحوار الوطني الإثنين المقبل، وهو اجتماع مُعلن غير مذاع على الهواء، وتمت دعوة وسائل الإعلام لمتابعة ما سيحدث فيه منذ بداية اليوم، وإجراء لقاءات مع أعضاء المجلس.

وأضاف رشوان خلال برنامج مصر جديدة الذي يذاع على قناة "etc": "سيخرج بيان خلال مؤتمر صحفي عن مخرجات هذا الاجتماع خلال 24 ساعة".

وقال: "اللجنة مع المحاور الثلاثة الخاصة بالحوار الوطني سيكون هناك لكل لجنة من اللجان مقرر ومقرر مساعد، 36 اسما جديدا سيختارهم مجلس الأمناء لإدارة أعمال هذه اللجان، وإدارة تلك اللجان مجلس الأمناء سيضع لها قواعد واضحة، وجلسات المؤتمر سيتم عرض الأفكار فيها بشكل محدد ومُنجز لكل لجنة من اللجان".

وتابع: "بعد الجلسة القادمة لمجلس الأمناء سيتم البدء في الحوار الوطني بعدها بوقت قصير للغاية، وستبدأ الجلسات الخاصة به، وكلما خلصت جلسة لمخرجات سيتم إعلانها، والإعلام سيحضر تلك الجلسات إلا إذا قرر مجلس الأمناء عكس ذلك".


الحوار الوطنى

القوى السياسية

ضياء رشوان

الأحزاب

جلسات الحوار الوطنى



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