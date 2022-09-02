اليوم السابع
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صعق كهرباء ينهى حياة عامل خلال حفل زفاف بكرداسة

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 03:56 م
صعق كهرباء ينهى حياة عامل خلال حفل زفاف بكرداسة مديرية أمن الجيزة
كتب بهجت أبو ضيف

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لقى عامل مصرعه نتيجة إصابته بصعق كهربائي في إحدى قرى كرداسة، بمحافظة الجيزة، وبإجراء التحريات تبين أن العامل خلال تواجده بحفل زفاف أصيب بصعق كهربائي ولقى مصرعه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع شاب نتيجة إصابته بصعق كهربائي في إحدى قرى كرداسة، انتقل رحال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن الضحية خلال عمله في تقديم المشروبات لرواد حفل الزفاف، أصيب بصعق كهربائي أسفر عن مصرعه في الحال.

تم نقل جثته إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 


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