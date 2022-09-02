شباب ورياضة الإسكندرية: فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة مراكز كرموز والجزائر

من جهة أخرى واصل منتدي منشطى الاحياء السكنيه تدريباتهم صباح الجمعه وسط طقس مشرق وخلاب على شواطيء الإسكندرية، وذلك تحت رعاية وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، وفي إطار شعار "الرياضة أسلوب حياة"، وتعزيز المشاركات المجتمعية للنشىء وتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة، ونظم منتدي منشطى الأحياء السكنية اليوم الجمعة فعالية رياضية جديدة بموقف سبورتنج.

يذكر أن هذا المشروع ينفذ منذ أكثر من 4 سنوات وبعد هذا المشروع أحد أهداف إستراتيجية بناء الإنسان المصري، التي أطلقها القياده السياسية ويعكس مدى اهتمامها بالشباب، والتي تتضافر جهود مؤسسات الدولة لتنفيذها، مما سيكون له الأثر البالغ على الإنسان المصري على كل المستويات.