"سيجارة" تتسبب فى حريق شقة بالمندرة شرق الإسكندرية

الإسكندرية - فريق المحافظات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية، من السيطرة على حريق نشب داخل شقة، بمنطقة المندرة شرق الإسكندرية دون خسائر في الأرواح، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقى اللواء خالد البروى، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في شقة بمنطقة المندرة، وتمت السيطرة الحريق من سيارات إطفاء، وعلي الفور انتقل مأمور وضباط القسم والأجهزة التنفيذية، ترافقهم سيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلي محل البلاغ.

ومن جانبها، وجهت هدي أبو كليلة رئيس حي ثان المنتزه، فور رصد حريق بمنطقة المندرة قبلي، بانتقال إدارة المتابعة الميدانية، إلى موقع الحريق، بشارع حنفي بمنطقة المندرة قبلي، حيث تبين من المعاينة وجود حريق ، بالدور الارضي، ناتج عن إلقاء سيجارة مشتعلة، مما تسبب في اشتعال الأثاث داخل الشقة .

وأضاف حي المنتزه ثان، أن قوات الحماية المدنية، تمكنت علي الفور من إطفاء الحريق، وأن الحريق لم يتسبب في أي خسائر في الأرواح، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.