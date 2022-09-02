سقوط 18 قتيلا فى انفجار خارج مسجد بمدينة هرات غرب أفغانستان

كتب محمد شعلان

أفادت مصادر أفغانية محلية، بسقوط 18 قتيلا على الأقل فى الهجوم الذى وقع خارج مسجد فى مدينة هرات بغرب أفغانستان، وفق ما نقلت شبكة سكاى نيوز فى خبر عاجل.

وذكرت الشرطة الأفغانية اليوم الجمعة، بأن انفجاراً وقع خارج مسجد فى مدينة هرات بغرب أفغانستان أدى إلى مقتل رجل دين معروف مؤيد لطالبان، بحسب موقع العربية.

إلى هذا، قال محمود رسولى المتحدث باسم شرطة هرات أن "مجيب الرحمن أنصارى وبعض حراسه ومدنيين قتلوا وهم فى طريقهم إلى المسجد".

وقبل أسبوعين أدى انفجار ضخم وقع فى مسجد أيضا غربى العاصمة كابول إلى 21 قتيلا و33 جريحا.

يأتى هجوم مسجد كابول بعد أسبوع من مقتل رجل دين ينتمى إلى طالبان وشقيقه، فى هجوم انتحارى على مدرسة قرآنية فى كابول تبناه تنظيم داعش.

وتراجع عدد الهجمات فى أفغانستان منذ أن سيطرت طالبان على السلطة قبل عام، لكن الهجمات لم تتوقف. ووقعت اعتداءات عديدة الشهر الماضى وشهدت البلاد سلسلة هجمات بعبوات مفخخة أواخر أبريل، خلال شهر رمضان، وكذلك أواخر مايو، ما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص.

وتبنى معظمها تنظيم داعش الذى يستهدف بشكل أساسى الأقليات الدينية الأفغانية الشيعية والصوفية والسيخ، إضافة إلى حركة طالبان.