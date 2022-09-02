اليوم السابع
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سقوط تاجر عملة بالسوق السوداء فى الخليفة

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 12:22 م
سقوط تاجر عملة بالسوق السوداء فى الخليفة كلبش - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.
 
أكدت معلومات وتحريات مباحث إدارة الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة) بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بالمخالفة للقانون. 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه، وبحوزته (عملات "أجنبية – محلية") ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى  فتم اتخاذ الإجراءات القانونية .

عملة

الاتجار بالعملة

الداخلية



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