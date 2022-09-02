"ساندوتشاتك فى كيسك.. سلاحك فى جيبك".. طفل أمريكى يدخل مدرسته بمسدس محشو بالرصاص

كتبت : شيماء عبد المنعم

قال مسؤولون بولاية تكساس الأمريكية إن طفلاً فى الرابعة من عمره أخذ مسدسًا محملاً بالرصاص إلى مدرسته الابتدائية فى جنوب تكساس، وتم اعتقال والده بعد أن أدى الحادث إلى إغلاق المدرسة، فحسب ما نشره موقع "cnn"، علم مديرو مدرسة جون إف كينيدى الابتدائية، فى كوربوس كريستى، أن أحد الطلاب كان يحمل سلاحًا داخل المدرسة فى حوالى الساعة 9 صباحًا، وفقًا لرسالة تم إرسالها إلى أولياء الأمور من مدير مدرسة ويست أوسو المستقلة كونرادو جارسيا.

وحسب التقرير، أغلقت المدرسة على الفور، وقام ضابط شرطة كوربوس كريستى في المدرسة بأخذ السلاح وتأمينه، وفقًا للرسالة، وقالت إدارة شرطة كوربوس كريستى، فى بيان صحفى، إن "المسدس تم تحميله ولم يذكر مسؤولو الشرطة والمدرسة كيف تم اكتشاف السلاح لأول مرة".



مدرسة ابتدائي

وفي قضية كوربوس كريستى، قرر المحققون أن المسدس يخص والدى الطالب، وألقت الشرطة القبض على والد الطالب البالغ من العمر 30 عامًا، المتهم بجعل سلاح نارى فى متناول طفل، والتخلي عن طفل أو تعريضه للخطر، وحسب ما قالته الشرطة، فإن الإدانة بالتهمة الأخيرة تصل عقوبتها إلى السجن عامين.

يأتي هذا الحادث مع تصاعد العام الدراسى الجديد فى معظم أنحاء الولايات المتحدة، حيث يشعر الآباء والطلاب والمسؤولون الحكوميون بالقلق من إطلاق النار الجماعى الذى أسفر عن مقتل 19 طالبًا في الصف الرابع ومعلمين اثنين، فى مايو، فى أوفالدى، بولاية تكساس الأمريكية.

وفي ولاية أريزونا هذا الأسبوع، عثر على تلميذ بالصف الثانى وبحوذته بندقيتين وذخيرة في مدرسة Cochise الابتدائية، حسبما قال مكتب الشريف هناك في منشور على Facebook وتم استدعاء والدى الطفل وإحالة الحدث بتهمة سوء السلوك بسلاح وقاصر بحيازة سلاح نارى.