خنقتها بالإيشارب بعد جلسة مساج.. حبس المتهمة بقتل صديقتها بالطالبية 4 أيام

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهمة بقتل صديقتها بمنطقة الطالبية 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وكلفت النيابة، الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على الجثمان، لبيان ما به من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة جثمان المجني عليها، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

وتبين من مناظرة جثة فتاة قتلتها صديقتها داخل شقة بمنطقة الطالبية، أن شعرها مقصوص، وترتدي كافة كلابسها، عثر عليها بأرضية حمام الشقة، وبها جرح قطعي أسفل الساق اليسرى، بالإضافة إلى أثار خنق حول الرقبة، وكدمات بالوجه.

واعترفت المتهمة في تحقيقات النيابة إن المجنى عليها صديقتها وتقيم بالشقة سكنها منذ فترة، بعد أن تركت المجنى عليها منزل أسرتها بإحدى المحافظات، وخلال تواجدها بصحبتها طلبت منها المجنى عليها جلسة مساج لها، فقررت قتلها.

أضافت المتهمة أنها خنقتها بواسطة إيشارب، وعجزت عن التخلص من الجثة، فقررت تقطيعها ثم التخلص منها بالقمامة، وحاولت تقطيعها إلا أنها فشلت فى التنفيذ، فنقلت الجثة إلى حمام الشقة، وأبلغت شرطة النجدة أنها انتحرت لمرورها بأزمة نفسية، بسبب خلافات مع أسرتها.

وعثر رجال المباحث على جرح بساق المجنى عليها أحدثته المتهمة خلال محاولة تقطيع الجثة، كما تم العثور على أدوات جهزتها المتهمة لتقطيع الجثة، وذكرت أنها كانت تمر بأزمة نفسية فى الآونة الأخيرة، وأنها كانت ترغب فى التخلص من والدتها أيضا، وأكدت أنه لا توجد أى خلافات تجمعها بالقتيلة.

وعثر رجال المباحث على ورقة تحتوى اعترافات للمتهمة تؤكد فيه نيتها فى قتل والدتها، كما تم التحفظ على هاتفها المحمول، وتبين أنها صورت المجنى عليها عقب تنفيذ الجريمة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة فتاة داخل شقة مستأجرة فى الطالبية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت تحريات رجال المباحث، أن فتاة قتلت صديقتها، خنقا، وحاولت تقطيع جثتها، وادعت انتحارها.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق.