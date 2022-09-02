حياة كريمة بقنا.. الكشف على 1300 مواطن فى قافلة طبية مجانية بقرية العزب بدشنا

قنا صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية العزب التابعة لمركز دشنا ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان فى جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".

وأوضح محافظ قنا، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد 1300مواطن فى 6 تخصصات طبية بواقع " 397 حالة طب وجراحة العيون، 332 حالة طب اطفال، 310 حالات أمراض باطنة، 110 حالات جراحة عامة، 84 حالة تنظيم الأسرة، 67 حالة أمراض نساء وتوليد، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لـ 98 حالة، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتى انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

وأضاف الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، أنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة، تقوم أيضا بخدمات التوعية، حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالى بالصحة الإنجابية وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد حضرهما 105 مواطنين وسط تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.