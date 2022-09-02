حياة كريمة ببنى سويف.. إنشاء وحدات صحية ورفع كفاءة وحدة إسعاف بقرى مركز ناصر

بنى سويف- هانى فتحى

أكد على يوسف رئيس مدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف، على استمرار المتابعة اليومية للمشروعات التى يتم تنفيذها داخل قرى مركز ناصر ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة ببنى سويف، للوقوف على نسب التنفيذ، وإزالة المعوقات، بهدف تسريع وتيرة العمل بتلك المشروعات.

وأكد على يوسف لـ"اليوم السابع"، أنه يجرى العمل فى مشروع إنشاء الوحدة الصحية بقرية كوم أبو خلاد على مساحة 650م2، والوحدة الصحية بدنديل على مساحة 850م2، وكذلك الوحدة الصحية بقرية البرج على مساحة 650م2، بجانب تطوير ورفع كفاءة وحدة إسعاف دنديل على مساحة 220م2، ضمن 17 مشروعا يجرى تنفيذها بقطاع الصحة بمركز ناصر .

واضاف على يوسف أن مشروعات الصحة بمركز ناصر يتم تحت إشراف جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد لتحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة لأهالي القرية وتوابعها.



