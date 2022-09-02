حملات نظافة وأعمال تطوير بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت مدن ومراكز دسوق ومطوبس وبلطيم وقلين ومسير، والبرلس، بمحافظة كفر الشيخ، أعمال نظافة ورفع المتولد اليومي، ورفع الاشغالات، اليوم الجمعة، إضافة إلى أعمال التطوير التي تشهدها المدن، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تابع السيد عبد الستار رئيس مركز ومدينة دسوق، حملات النظافة على مدار اليوم ورفع الأتربة ورى الأشجار ورفع المتولد اليومى من المخلفات والقمامة بجميع شوارع المدينة الرئيسية والفرعية ورى الزراعات، وذلك فى إطار جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين، والتواصل معهم ميدانياً.

كما تابع ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، أعمال النظافة اليومية ورفع المخلفات، وإصلاح أعمال كسر ماسورة مياه شرب بشارع المحكمة، مستمعاً لشكوى المواطنين.

وتابع اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم ، استمرار العمل على رفع منظومة النظافة العامة والتجميل بالمدينة والقرى، لرفع كفاءة الخدمات وتحسين المرافق المقدمة للمواطنين بشكل عام ، والتأكيد على رفع المتولد اليومى وتجمعات القمامة بالمناطق المستهدفة، فضلاً عن إزالة الحشائش والأعشاب والرمال، وذلك بمعدات وعمال مجلس مدينة بلطيم.

وتابع فادى شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، رفع المخلفات من أماكن تجمعها على مستوى المركز، وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة، ورفع وإزالة كل ما يعوق حركة المواطنين بالإضافة إلى تسخير كافة الإمكانيات للارتقاء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم ومتابعة مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والمداخل والمخارج.

وتابع على ابراهيم سلامه، رئيس مدينة مسير، عمال النظافة اليومية ورفع المخلفات أولا بأول وإزالة المتولد اليومى من القمامة ورفع التراكمات والمخلفات ومسح الطرق لرفع مستوى الخدمات وتحسين المرافق العامة بالشوارع الرئيسية والفرعية والطرق العامة.

وأشرف وائل فرج، رئيس مدينة برج البرلس، على أعمال النظافة اليومية ورفع مخلفات القمامة بشوارع المدينة والمداخل والمخارج والطريق الموازي لرافد الطريق الدولي الساحلي ومحيط المدارس وطريق المقابر والكورنيش بالإضافة إلى رفع مخلفات الأتربة بجانب البلدورات ومسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية.



متابعة اصلاح كسر في ماسورة بمطوبس



رفع المخلفات بمسير



رفع المخلفات ببلطيم



كنس الشوارع بدسوق



رفع القمامة