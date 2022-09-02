اليوم السابع
Ads
الجمعة، 02 سبتمبر 2022 11:45 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة شخص اصطدمت سيارته بالحاجز الخرسانى بطريق طنطا كفر الشيخ الدولى

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 11:35 ص
إصابة شخص اصطدمت سيارته بالحاجز الخرسانى بطريق طنطا كفر الشيخ الدولى إسعاف - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب قائد سيارة ملاكى باصابات بالغة بعد أن اصطدمت به سيارته بالحاجز الخرسانى بطريق طنطا كفر الشيخ الدولى أمام قرية كنيسة دمشيت مركز طنطا بعد أن حاول مفاداه سيارة قطعت الطريق بشكل مفاجئ وتم نقله لمستشفى طوارئ جامعة طنطا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء محمد عمار مدير امن الغربية، إخطارا من مأمور مركز طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث مرورى على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي.

انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم سيارة ملاكى بالحاجز الخرسانى بالطريق، بعد أن حاول قائدها مفاداه سيارة أخرى قطعت الطريق بشكل مفاجئ تم رفع آثار الحادث ونقل المصاب للمستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.


مدير امن الغربية

حادث

اخبار مصر

اخبار الغربيه

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة