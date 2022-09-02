إصابة شخص اصطدمت سيارته بالحاجز الخرسانى بطريق طنطا كفر الشيخ الدولى

الغربية مصطفى عادل

أصيب قائد سيارة ملاكى باصابات بالغة بعد أن اصطدمت به سيارته بالحاجز الخرسانى بطريق طنطا كفر الشيخ الدولى أمام قرية كنيسة دمشيت مركز طنطا بعد أن حاول مفاداه سيارة قطعت الطريق بشكل مفاجئ وتم نقله لمستشفى طوارئ جامعة طنطا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء محمد عمار مدير امن الغربية، إخطارا من مأمور مركز طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث مرورى على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي.

انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم سيارة ملاكى بالحاجز الخرسانى بالطريق، بعد أن حاول قائدها مفاداه سيارة أخرى قطعت الطريق بشكل مفاجئ تم رفع آثار الحادث ونقل المصاب للمستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.