حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالفيوم فى مهدها.. صور

الفيوم- رباب الجالى

قال المهندس على مسعد القائم بأعمال مدير مديرية الزراعة بالفيوم، إن المديرية تشن حملات مكثفة، لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية في مهدها تنفيذا لتعليمات وزير الزراعة ومحافظ الفيوم، والتي أكدت علي ضرورة إزالة جميع التعديات في مهدها حفاظاً على الرقعة الزراعية من التآكل وردع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين

ولفت مسعد أنه جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس حسام السيد مدير عام الحمايه بالتنسيق مع مديري الادارات الزراعية والوحدات المحلية بالمراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع قوات الشرطة والأجهزة المعنية وتشديد المتابعة الميدانية والحملات خاصة أثناء الإجازات الرسمية

وتمكنت الإدارة الزراعية بمركز ابشواى بقيادة المهندس حسين القرملاوى مدير الادارة بالتنسيق الكامل مع الوحده المحلية برئاسة مراد مسعود رئيس مركز ومدينة ابشواى بتنفيذ حالة تعدى على الأرض الزراعية بزمام زيد عباره عن حفر أساسات بغرض عمل قواعد خرسانية بداخل أسوار من البلوك الأبيض على مساحه 100 م بزمام ناحية زيد وعلى الفور تم ردم مخالفه ومصادرة الاسمنت ومواد البناء وتم تسليم الموقع لمدير الجمعية للابلاغ فى حالة اعادة البناء.

كما تمكنت الإدارة الزراعية بمركز سنورس بقيادة المهندس احمد عبد الرازق مدير عام الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحلية برئاسة المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بتنفيذ إزالة حالة تعدى فى المهد ببيهمو عبارة عن حفراساس وطوب بلوك بمساحة قيراط وتمت الإزالة بالكامل بحضور المهندس أحمد رمضان رئيس قسم حماية الأراضي بالإدارة.