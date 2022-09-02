حالات يجب فيها استئصال الطحال

كتبت نهير عبد النبى

استئصال الطحال هو إجراء جراحى للعضو الذى يقع تحت القفص الصدرى فى الجانب الأيسر العلوى من البطن، ويساعد فى مكافحة العدوى وينقى الدم من المواد غير الضرورية، مثل خلايا الدم القديمة أو التالفة.

وحسب ما ذكره موقع healthline فإن السبب الأكثر شيوعًا لاستئصال الطحال هو علاج تمزق الطحال، والذى يحدث غالبًا بسبب إصابة فى البطن ويمكن استخدام استئصال الطحال لعلاج حالات أخرى، بما فى ذلك تضخم الطحال الذى يسبب عدم الراحة وبعض اضطرابات الدم، وبعض أنواع السرطان، والعدوى، والخراجات أو الأورام غير السرطانية.

ويتم إجراء استئصال الطحال بشكل شائع باستخدام كاميرا فيديو صغيرة وأدوات جراحية خاصة مع هذا النوع من الجراحة، وقد تتمكن من مغادرة المستشفى فى نفس اليوم والتعافى تمامًا فى غضون أسبوعين.

يستخدم استئصال الطحال لعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض والحالات، وقد يوصى طبيبك باستئصال الطحال إذا كان لديك واحد مما يلي:

• تمزق الطحال. إذا تمزق الطحال بسبب إصابة شديدة في البطن أو بسبب تضخم الطحال ، فقد تكون النتيجة نزيفًا داخليًا مهددًا للحياة.

• تضخم الطحال. يمكن إجراء استئصال الطحال لتخفيف أعراض تضخم الطحال ، والتي تشمل الألم والشعور بالامتلاء.

• اضطراب في الدم. تشمل اضطرابات الدم التي يمكن علاجها باستئصال الطحال.

• سرطان. تشمل السرطانات التي يمكن علاجها باستئصال الطحال ابيضاض الدم الليمفاوي المزمن وسرطان الغدد الليمفاوية هودجكين وسرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكين وسرطان الدم مشعر الخلايا.

• عدوى. قد تتطلب العدوى الشديدة أو ظهور مجموعة كبيرة من القيح محاطًا بالتهاب (خراج) في الطحال إزالة الطحال إذا لم تستجب للعلاجات الأخرى.

• كيس أو ورم. قد تتطلب الخراجات أو الأورام غير السرطانية داخل الطحال استئصال الطحال إذا أصبحت كبيرة أو يصعب إزالتها تمامًا.

قد يقوم طبيبك أيضًا بإزالة الطحال للمساعدة في تشخيص الحالة ، خاصة إذا كان لديك تضخم في الطحال ولا يمكنه تحديد السبب.



المخاطر يعتبر استئصال الطحال إجراءً آمنًا بشكل عام لكن كما هو الحال مع أى عملية جراحية، فإن استئصال الطحال ينطوى على مخاطر محتملة بحدوث مضاعفات، بما فى ذلك:

• نزيف

• جلطات الدم

• عدوى

• إصابة الأعضاء المجاورة ، بما في ذلك المعدة والبنكرياس والقولون

• خطر الإصابة بالعدوى على المدى الطويل

بعد استئصال الطحال ، من المرجح أن تصاب بعدوى خطيرة أو تهدد الحياة، وقد يوصي طبيبك بتلقي لقاحات ضد الالتهاب الرئوي والإنفلونزا والمستدمية النزلية من النوع ب (Hib) والمكورات السحائية، وقد يوصيك أيضًا بتناول المضادات الحيوية الوقائية، خاصة إذا كنت تعاني من حالات أخرى تزيد من خطر إصابتك بعدوى خطيرة.



كيف تستعد قبل إجراء العملية، قد تحتاج إلى التوقف مؤقتًا عن تناول بعض الأدوية والمكملات، وقد تحتاج أيضًا إلى تجنب الأكل أو الشرب لفترة معينة من الوقت. سيعطيك طبيبك تعليمات محددة لمساعدتك على الاستعداد.

احتياطات أخرى

إذا كان لديك وقت قبل الجراحة ، فقد تحتاج إلى تلقي عمليات نقل الدم للتأكد من أن لديك ما يكفي من خلايا الدم بعد استئصال الطحال.

قد يوصي طبيبك أيضًا بتلقي لقاح المكورات الرئوية وربما لقاحات أخرى للمساعدة في منع العدوى بعد استئصال الطحال.