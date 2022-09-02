جمارك سفاجا تضبط 22 محاولة تهرب جمركى لطبنجة وأسلحة بيضاء وأقراص مخدرة

تمكنت جمارك سفاجا، من ضبط 22 محاولة تهرب جمركى لطبنجة وعدد من الأسلحة البيضاء والأقراص المخدرة والهواتف المحمولة وكمية من مستحضرات التجميل وقطع غيار السيارات وبضائع متنوعة، بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وقالت مصلحة الجمارك، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودى بإدارة الحركة، تم الاشتباه فى الأمتعة الشخصية لـ22 راكب قادمين من السعودية والكويت والإمارات، وبتفتيش الأمتعة تبين وجود طبنجة وتليسكوب بندقية و13سلاح أبيض و150 قرص ڤيڤادول المخدر و30 علبة سجائر إلكترونية و40 هاتف محمول ماركة آيفون 13 وسامسونج وأوبو و4 آيباد ماركة آبل و6 ساعة سمارت ماركة آبل و9 بلاى ستيشن 4 و5 بلاى ستيشن 5 و20 وحدة تحكم بلاى ستيشن ( أذرعة ) و20 سماعة صب ماركة JBL.

كما تم ضبط 161 كيلو غذاء طيور، و34 كيلو غذاء ملكات النحل، و1696 قطعة مستحضرات تجميل و225 زجاجة عطر، و558 قطعة غيار سيارات جديدة، و265 قطعة غيار تكييف مركزى، و1350 قطعة ملابس رياضية جديدة مخباة بأماكن يصعب الوصول إليها داخل طرود الأمتعة الشخصية.

قرر الدكتور قدرى هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 22 محضر ضبط جمركى، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 2.4 مليون جنيه.