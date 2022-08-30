جمارك سفاجا تضبط محاولة تهريب عدد من أجهزه تقوية شبكات المحمول ولوازمها

كتب - أحمد يعقوب

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة أحمد عبدالله زكي القائم بأعمال مدير عام جمارك سفاجا بالتنسيق مع محمد حسن مدير عام الادارة العامة للاستخبارات ومباحث ميناء سفاجا من ضبط محاولة تهريب عدد من أجهزة تقوية شبكات المحمول ولوازمها وكمية من اكسسوارات الهواتف المحمولة والنظارات والعدسات اللاصقة بالمخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لتفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة إلى ميناء سفاجا البحرى بالوردية الأولى بإدارة الحركة برئاسة هشام عوض شراقة مدير إدارة الحركة تم الإشتباه فى مشمول بوليصة الشحن رقم 102A واردة على الباخرة بوسيدون من ميناء ضبا ومحرر عنها البيان الجمركي رقم 314198 لسنة 2022 أمتعة الشخصية باسم ص . س مصرى الجنسية قادم من الإمارات وبتفتيشها تبين وجود 203 جهاز تعزيز ثلاثي للموجات لزوم تقويه شبكات المحمول و43 موصل هوائي خارجي لزوم شبكات المحمول و 49 حامل تليفون محمول بشاحن هوائي و 250 اسكرينة هاتف محمول و 885 نظارة طبية بالجراب و 70 نظارة أطفال طبيه و1000 عدسة طبية لاصقة و 1830 عدسة طبية مكبره و25 فرشه شعر حريمي كهربائية مخبأة بطريقة يصعب الوصول إليها ولم يقر عنها .

وقام بالضبط محمد عادل، الحسيني سيد ، هشام الزناتي ،احمد مرتضي ، ومحمد صبري، عبدالرحمن حمدي مأموري الحركة ومصطفى حسيني ومحمد حمدي مشرفي الحركة بحضور حسام عشماوي مدير مجمع الوارد، وحاتم شكري مدير إدارة المكافحة التزام و مجدي توفيق وحماده العمدة مديري إدارة الإستخبارات وابراهيم النقراشي ومحمد عبدالحكيم ماموري التعريفه ومحمود حمدان مدير التعريفة، ووليد حسين رئيس قسم الاستخبارات وعمر محمود ومحمد جابر وابوسته سيد مفتشي المكافحه ومحمود شراقة والحسن عيد بالأمن الجمركي

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 2 مليون و 65 الف و 42 جنيه

قرر الدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 370 لسنه 2022 وحرره وليد خليل ومحمد أمين ومحمد حموده وياسر عز العرب بإدارة الشئون القانونية .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والمهندس وليد عبدالله رئيس قطاع الالتزام التجاري الجمركي والاستاذ عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .