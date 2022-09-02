الإنتهاء من فرش مسجد الحاج حسن بالدير بمدينة إسنا بالسجاد الجديد

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أن المديرية انتهت من فرش مسجد الحاج حسن بالدير بمدينة إسنا بالسجاد الجديد الوارد من الوزارة، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وأكد الشيخ سيد محمد عبد الدايم، لـ"اليوم السابع"، أن مديرية أوقاف الأقصر بقيادة مدير المديرية انهت أعمال فرش مسجد الشيخ حسن بالدير بإسنا بسجاد المحراب الجديد الوارد من الوزارة، موجهاً خالص الشكر لجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين ساهموا فى فرش هذا المسجد.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أن المديرية انهت العمل في فرش مسجد الإمام على بالعطيات فى مدينة القرنة بسجاد المحراب الجديد الوارد من الوزارة، كما تم الإنتهاء من فرش مسجد الحساسية بنجع القرية بإسنا بسجاد المحراب الجديد الوارد من الوزارة، مقدماً خالص الشكر لجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين ساهموا فى فرش هذا المسجد.

وفى نفس السياق أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تقرر ترقية 187 موظفا من العاملين بالمديرية، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعي لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ومن بين مفردات هذا الدور الاهتمام بالجانب الوظيفي للعاملين بها.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أن مديرية أوقاف الأقصر أعلنت عن صدور قرارات الترقية لعدد 187 موظفا من العاملين بالمديرية وذلك وفق القواعد المتبعة، وأكد على مديرى الإدارات التابعة للمديرية سرعة التنسيق مع ديوان المديرية لإنهاء استلام القرارات الخاصة بهذا الأمر كل فيما يخصه، مقدماً خالص الشكر والتقدير لجميع الجهات ذات الاختصاص للمساعدة فى سرعة إنهاء هذا الأمر.



الإنتهاء من فرش مسجد الحاج حسن بالدير بمدينة إسنا



فرش مسجد الحاج حسن بالدير بمدينة إسنا بالسجاد الجديد