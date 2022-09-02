"تعليم دمياط" يرفع درجة الاستعداد.. والمدارس تتجمل استعدادا للعام الجديد

دمياط معتز الشربينى

أيام معدودة تفصلنا عن بداية العام الدراسى الجديد 2022/2023 وسط إجراءات مكثفة من مديرية التربية والتعليم بدمياط وجميع المدارس التابعة لها برفع درجة الاستعداد والتأهب الفعلى لبداية العمل الجديد مع بدء العام الدراسى وذلك تحت إشراف الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم.

وعقد وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط عدة اجتماعات مع مديرى الإدارات التعليمية العشر موجهى العموم وأعضاء المتابعة لشرح توجهات الوزارة للعام الجديد.

تضمن الاجتماعات إلقاء الضوء على جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسى 2022/2023، والتنبيه بعدم تحصيل أية مبالغ مالية من الطلاب أو أولياء الامور تحت أى مسمى ومن يخالف ذلك يتعرض للمسائلة القانونية.

بالإضافة إلى الالتزام بما تضمنه الكتاب الدورى رقم (40) لسنة 2016 الخاص بتحويل الطلاب بين المدارس، وحظر استخدام أسوار المدرسة لأى إعلانات خاصة أو إعلانات الدروس الخصوصية والتأكيد على سداد المصروفات الدراسية للعام 2023، وسرعة الانتهاء من أوامر التكليف والسجلات وتوزيع المهام للاستعداد للعام الدراسى، والالتزام بخطة توزيع المناهج الدراسية طبقا لما ورد بالخريطة الزمنية للعام الدراسى 2022/2023 والالتزام بأحكام القرارات الوزارية الواردة للصفوف من الأول حتى الخامس الابتدائى ورياض الأطفال بهذا الشأن مثال ( 342 برياض الأطفال ) و( 343 الخاص بالصف الأول والثانى الابتدائى ) وكذا الالتزام بأحكام القرار ( 360) لسنة 2018 م بشأن إعادة تنظيم التقويم الشامل بالنسبة للمرحلة الابتدائية للصف السادس الابتدائى، بالإضافة إلى الالتزام بما ورد بالكتاب الدورى رقم 14 بتاريخ 25/12/2018 بشأن الإجراءات المتبعة فى توزيع التابلت والفئات المستهدفة،وكذلك الالتزام بتطبيق لائحة الانضباط المدرسى الصادرة بالقرار الوزارى رقم 287 لسنة 2016 وتطبيق منظومة الأمن والسلامة داخل المدرسة.

كما تضمنت التعليمات عدم تخطى التسلسل الوظيفى وعدم اللجوء إلى الجهات الاعلى دون الرجوع للإدارة ومن يفعل ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية، بالإضافة إلى عدم الإدلاء بأية بيانات صحفية أو إعلامية أو إمداد أى فرد أو جهة بأى معلومات أو بيانات دون موافقة مسبقة من الإدارة أو المديرية وتحرى الدقة عند نشر أى معلومات على الصفحة الرسمية للمدرسة وعدم نشر أى تعليمات مخالفة للقرارات واللوائح والقوانين المنظمة علما بأنه من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وكذلك الاهتمام بالنظافة المدرسية وتجميل المدرسة وتكثيف التوعية لدى التلاميذ وإعداد أنشطة تعليمية متنوعة تحث على النظام والنظافة، بالإضافة إلى تحديد أماكن لاستقبال أولياء الأمور داخل حرم المبنى المدرسى وفى أوقات محددة ومعلنة.

كما وجه خالد خلف وكيل الوزارة مسؤولى وأعضاء المتابعة الميدانية بالإدارات التعليمية وديوان المديرية، بضرورة تحقيق الانضباط الإدارى داخل المدارس، مؤكدا على الجميع باتخاذ اعلى درجات الانضباط استعدادا لبداية العام الدراسى الجديد.

ووجه وكيل الوزارة، بالعمل على متابعة الصيانة البسيطة بالمدارس والعمل على الانتهاء من تنفيذها بالإضافة إلى متابعة تجهيزات المدارس لبداية العام الدراسى الجديد وحصر العجز والزيادة ومطابقة أنصبة المعلمين.

وشدد وكيل الوزارة، بمتابعة موقف المشاركة المجتمعية فى المدارس وتفعيلها فى سد مصروفات الطلاب الغير قادرين، بالإضافة إلى تعزيز الأمن والسلامة داخل المدارس ومتابعة موقف الكتب المدرسية وتسليمها للطلاب.

وطالب خالد خلف، باكتشاف الجوانب المضيئة بالمدارس وتكريم القائمين عليها للتحفيز والابتكار وغرس روح التعاون والعطاء مؤكدا أن التكريم جزء واجب تجاه الأشخاص الذين عملوا بإخلاص وعرفانا وشكرا لما قدموه كما أن العقاب فرض على كل من تجاوز وقام بالتقصير فى واجباته تجاه عمله والذى يؤثر بالطبع على أبنائنا الطلاب وسير العملية التعليمية.

وتسعد جميع مدارس دمياط حاليا حالة من الاستعداد القصوى يأتى فى مقدمتها أعمال الصيانة البسيطة والدهانات وتغيير وجهات الدروس وتجميل الحدائق جاهزية الفصول والانتهاء من أعمال السباكه وتطهير خزانات المياه ومراجعة صلاحية طفايات الحريق كما أعدت جميع التوجهات المختلفة برامج تدريبية مكثفة لاعضائها من معلمى وموجهى المواد المختلفة لتنمية المهارات وتنوع المعرفة وطرق التدريس لتحقيق أعلى درجات الاستفادة من العملية التعليم لخدمة الطالب.

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