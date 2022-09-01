فحص 1000 مواطن ضمن قوافل مبادرة "حياة كريمة" في دمياط

دمياط - فريق المحافظات

أعلنت مديرية الصحة بدمياط، عن تنفيذ قافلة طبية لفحص المواطنين بالمجان، والتي استهدفت إحدى القري التابعة لمركز كفر البطيخ، وتضمنت تلك القافلة كافة التخصصات الطبية ومعمل لتحاليل الدم ووحدتين للأشعة والسونار وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

ومن جانبه ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، أنه تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على 1100 مواطن، لافتا إلى أنه تم تحويل 16 حالة من بينهم لتلقى العلاج بالمستشفيات العامة، فضلا عن تحويل ثلاث حالات أخري لاستكمال العلاج على نفقة الدولة.

وأشار وكيل صحة دمياط أيضا، إلي أنه تم إجراء 316 تحليل معملى، بالإضافة إلي الكشف بالأشعة لأكثر من 24 حالة و السونار ل 12 حالة أخري.

وأوضح أيضا أن مبادرة "حياة كريمة" أسهمت في تطوير القطاع بشكل كبير، مشددا على أهمية دورها في تغطية المناطق الاكثر احتياجا والقري النائية لتوصيل الخدمة لكافة المواطنين بنطاق المحافظة.