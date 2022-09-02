اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تعرف على موعد الكشف الطبي لطلاب جامعة دمياط

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 04:05 م
تعرف على موعد الكشف الطبي لطلاب جامعة دمياط تنسيق
دمياط - فريق المحافظات

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أعلنت جامعة دمياط عن موعد الكشف الطبي لطلبة كليات الجامعة للعام الدراسي المقبل، وذلك عقب الانتهاء من تقديم الطلاب رغباتهم بمراحل التنسيق المختلفة.

وأكد مصدر مطلع داخل جامعة دمياط، أن كشوف أسماء الطلاب المرشحين لكليات الجامعة لم تصل بعد من قبل مكتب التنسيق الرئيسي، مشيرا إلي أنه تم التحضير لاستقبال الطلاب لإجراء الكشف الطبي عليهم فور ورود كشوف أسماء الطلاب وتسليمهم لكليات جامعة دمياط.

وتستعد جامعة دمياط لاستقبال العام الدراسي الجديد بحزمة من المشروعات لتطوير خدمات الجامعة، جاء أبرز تلك المشروعات تنمية البنية التحتية والتي قدرت بإجمالي 600 مليون جنية، كما أعلنت الجامعة أيضا عن الانتهاء من مشروعات المساحات الخضراء، وكذلك مشروع ميدان الكتب والذي يهدف إلي أهمية طلي العلم وتأثيره في النهوض بالشعوب.

 

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