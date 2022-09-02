تعرف على موعد الكشف الطبى للطلاب الجدد بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

تستعد كليات جامعة الإسكندرية، لاستقبال الطلاب الجدد وإجراء الكشف الطبى عليهم، خلال الفترة القادمة قبل بدء العام الجامعى الجديد.

وتستقبل كلية الهندسة جامعة الإسكندرية الطلاب الجدد وتوقيع الكشف الطبى وسداد الرسوم وتقديم الأوراق الخاصة لدفعة 2027 للالتحاق بالكلية ابتداءً من يوم الأحد الموافق 25 سبتمبر الجارى.

وأعلن اتحاد طلاب كلية الهندسة بجامعة الاسكندرية أنه سيتم تقسيم الطلاب إلى مجموعات على أيام متتالية وعلى كل طالب الالتزام بالموعد المحدد له، كما سيتم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية المطبقة، ولم يتم تحديد الرسوم الدراسية حتى الآن وسيكون الدفع عن طريق الدفع الإلكترونى.

يذكر أن كلية التربية الرياضية بنين جامعة الإسكندرية أعلنت استقبال الطلاب الجدد وتسليمهم استمارات الكشف الطبى والذى سيجرى فى مستشفى المواساة الجامعى وذلك 3 سبتمبر القادم.