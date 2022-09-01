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اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية يطلق دورة إسعافات أولية بكلية الطب

الخميس، 01 سبتمبر 2022 11:13 م
اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية يطلق دورة إسعافات أولية بكلية الطب دورة إسعافات أولية بكلية الطب جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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نظم اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية اليوم الخميس، دورة الإسعافات الأولية (Basic life support ) بكلية الطب البشرى المقامة تحت إشراف وتنظيم اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية " اللجنة العلمية العليا " بالتعاون مع اتحاد طلاب كلية الطب البشري.
 
وتضمنت الدورة التدريبية أساسيات الإسعافات الأولية وكيفية التعامل فى حالات الطوارئ وإنقاذ المرضى حتى الوصول لأقرب وحدة طبية وذلك لتثقيف الطلاب وزيادة الوعى الصحى لديهم.
 
يذكر أن زار وفد من طلاب التدريب الصيفي لقسم التصوير وبعض طلاب من قسم النحت لمتحف كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية تحت إشراف الدكتورة سحر درغام الأستاذ بقسم التصوير بالكلية.
 
وتفقد الطلاب اللوحات الفنية والمجسمات داخل المعرض مع شرح لكافة الاعمال الفنية للاستفادة منها فى اعمالهم وخلال فترة دراستهم بالكلية.
 
يذكر أنه افتتحت الدكتورة دينا مندور عميد كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، معرض فنى للدكتورة ياسمين حيدر الأستاذ المساعد بقسم النحت ، المعرض بعنوان " الكاهنة" بمقر الكلية.
 
ويجسد المعرض  لمجموعة من اعمال الخزف التي تدور حول معالجات مختلفة لتمثيل الوجه الإنساني بتعبيراته المختلفة و  بمقاييسه الذهبية وشهد المعرض حضور مجموعة من اعضاء هيئة التدريس و المهتمين بالفنون التشكيلية بصفه عامة و فن النحت بشكل خاص.

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