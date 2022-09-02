تعرف على الإسعافات الأولية لعلاج حروق البخار

كتبت فاطمة ياسر

تتعرض نسبة كبيرة من النساء للحروق من بخار أثناء طهى الطعام، فبمجرد ملامسة البخار للجلد يعرضك للحروق، لذا خلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز وأهم الإسعافات الأولية وفقا للتقرير المنشور عبر موقع webmed.

يتعرض الشخص الذى يصاب بحروق البخار إلى احمرار شديد فى البشرة وتورم، ويصاحب هذان العرضين أيضا ألم شديد فى مكان الحرق، ويتكون حبوب أو بثور مكان الحرق تكون مملوءة بالسوائل، ويتسبب ذلك فى تقشير الجلد أو تساقطه.



الإسعافات الأولية لعلاج حروق البخار

وأشار التقرير إلى أن علاج حروق البخار تعتمد فى بداية الأمر على السرعة فى البعد عن البخار، لأن الاستمرار فى الجلوس أو الوقوف أمامها يعرضك لتفاقم المشكلة.

وأضاف التقرير أنه يجب على الشخص وضع المكان الذى تعرض للحرق بسبب البخار تحت الماء ويكون الماء جاريا لمدة 20 دقيقة متواصلة، والهدف تهدئة الحرق.

وأكد التقرير المنشور أن من أهم الإسعافات الأولية التي يجب إجراؤها بعد التعرض لحرق البخار هو تغطية مكان الحرق بأداة مخصوصة تشبه الشاش معقمة وجافة والهدف حماية مكان الحرق من الإصابة بالعدوى.

كما حث التقرير الشخص الذى يتعرض لحرق البخار، على ضرورة أخذ المسكنات للتخفيف من حدة الألم الذى يشعر به بسبب الحرق، مع وضع كريم مخصص للحروق لعلاج الحرق.

وأخيرا بعد قيامك بالإسعافات الأولية المرتبطة بحروق البخار، حال عدم التحسن عليك الذهاب للطبيب، لأنه من الممكن أن تكون مصابا بحروق من الدرجة الثانية أو الثالية، وهذه الأنواع تحتاج لمتابعة الطبيب.