اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تطوير ورفع كفاءة صينية برج العرب القديم بمبادرة "100 مليون شجرة" بالإسكندرية

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 10:51 ص
تطوير ورفع كفاءة صينية برج العرب القديم بمبادرة "100 مليون شجرة" بالإسكندرية تطوير ورفع كفاءة صينية برج العرب
الإسكندرية -فريق المحافظات

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رفع مركز ومدينة برج العرب في محافظة الإسكندرية، برئاسة اللواء علاء يوسف رئيس مركز ومدينة برج العرب، كفاءة المسطحات الخضراء بنطاق المركز، من خلال زراعة عدد 165 شجرة ، ضمن مبادرة 100 مليون شجرة.

وقال اللواء علاء يوسف رئيس مركز ومدينة برج العرب، إن إدارة الحدائق، قامت بزراعة عدد (100) تفلة ، (50 ) خبيزة ،( 15) اكاليفا بصينية برج العرب القديم  ضمن ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.

وأضاف اللواء علاء يوسف، إلى أنه تم قص وتهذيب أشجار الفيكس، رفع المخلفات، رى المسطحات الخضراء بطريق أنور السادات، وكذلك قص وتهذيب أشجار الفيكس ، وتقليم نخيل البرتشارديا ، ورش المساحات الخضراء بطريق انور السادات  ،وتقليم نخيل البرتشارديا بطريق جمال عبدالناصر، ونظافة الأحواض من الحشائش الغريبة بمشتل الإدارة.

ويأتى ذلك فى إطار تكليفات، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالاهتمام برعاية المسطحات الخضراء والارتقاء بالمستوى الجمالى والحضارى، بنطاق أحياء ومراكز الإسكندرية.


اخبار الإسكندرية

تطوير ورفع كفاءة

صينية برج العرب

مبادرة 100 مليون شجرة

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