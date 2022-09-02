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ميناء الإسكندرية يستقبل القاطرة "درويش" من الترسانة

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 09:25 ص
ميناء الإسكندرية يستقبل القاطرة "درويش" من الترسانة تدشين القاطرة "درويش"
الإسكندرية - أسماء على بدر

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أنهت شركة الترسانة بالإسكندرية القاطرة "درويش" بعد الانتهاء منها لصالح ميناء الإسكندرية لينضم لأسطول القاطرات الخاصة بميناء الإسكندرية.
 
حضر تدشين القاطرة اللواء حسام الرويني، نائبًا عن رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، بحضور وفد رفيع المستوى من هيئة ميناء الإسكندرية وقيادات ومهندسيّ وفنيّ وعامليّ شركة ترسانة الإسكندرية.
 
ويشهد ميناء الإسكندرية أكبر حركة تطوير فى تاريخه منذ سنوات طويله للاستفادة من موقع الميناء الاستراتيجي على البحر المتوسط  لدعم خطة الدولة نحو الإرتقاء بدور الموانئ وتعزيز إمكاناتها لدفع حركة الصادرات المصرية.
 
تعمل وزارة النقل على العديد من المشروعات العامة فى مينائى الإسكندرية والدخيلة منها إنشاء أول محطة لتخزين الحبوب والغلال بطاقة استيعابية كبيرة لتكون أول محطة فى ميناء مطل على البحر المتوسط يسطيع تخزين 7 مليون طن حبوب وغلال.
 
 
 
 

الاسكندرية

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